El Gobierno defiende que las explicaciones de Sánchez en la OTAN sobre el 2% convencieron a Trump y niegan nuevos pagos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la cumbre de la OTAN de Ankara, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, de fondo. - Ansgar Haase/dpa

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sostiene que las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que suaviza su posición hacia España al señalar que ha atendido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN, corresponde únicamente al 2% del PIB en gasto en defensa al que se había comprometido el presidente Pedro Sánchez.

En el Ejecutivo insisten en que este es el porcentaje de inversión al que se viene comprometiendo Sánchez y no hay ningún gasto adicional que haya motivado el cambio de actitud de Trump hacia España en solo unas horas, según indican fuentes de Moncloa a Europa Press.

Consideran que el líder estadounidense fue consciente este miércoles durante la reunión de líderes en la cumbre de la OTAN de Ankara (Turquía) de las cifras de España, que ya ha llegado al 2% y eso implica un gasto de miles de millones de euros, así como su participación en misiones internacionales, incluida la participación en la misión en el Ártico anunciada en la víspera por Sánchez.

En Moncloa sostienen que las explicaciones de Sánchez durante la reunión de líderes convencieron a Trump y le hicieron darse cuenta de las cifras de gasto de España y su evolución en los últimos años. Y piensan que sus críticas previas --lanzadas solo unas horas antes-- se deben a que tenía el recuerdo de la cumbre de La Haya de hace un año en la que Sánchez se negó a aceptar un gasto del 5% del PIB y apostó por invertir solo el 2%.

TRUMP CARGÓ CONTRA ESPAÑA Y LUEGO RECTIFICÓ

Este miércoles, antes de la reunión de líderes en Ankara (Turquía), Trump volvió a cargar con dureza contra España, en la línea del último año, amenazó con cortar completamente el comercio bilateral y "las visitas" por su renuencia a contribuir con la Alianza, calificándola como una "causa perdida" y un "aliado terrible", según indicó en una rueda de prensa junto al secretario general, Mark Rutte.

Durante la reunión de líderes, Sánchez aportó una serie de datos para explicar que España ha cumplido con su compromiso con la Alianza y ha elevado su gasto militar hasta el 2% del PIB. En ese sentido subrayó que, desde 2024, ha sido el tercer país que más ha aumentado su inversión de los 32 países aliados y desde 2018 ha aumentado su inversión cinco veces más de lo que ha crecido el PIB en el mismo periodo.

Destacó además que España es el segundo aliado que más capacidades navales despliega en operaciones y misiones fuera de su territorio y el cuarto en capacidades aéreas.

Según indican desde Moncloa, Trump pasa a ser consciente de estos datos por las explicaciones de Sánchez y por eso cambia su posición hacia España. Una vez finalizada la cumbre, volvió a referirse a nuestro país aunque esta vez en términos más positivos al señalar que "se ha redimido por completo" tras haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN. Dijo además que "España se ha mostrado muy generosa hoy" y que de no haberlo hecho, "ni siquiera hubiera hablado con ellos".

En el Gobierno aseguran, que esas declaraciones hacen referencia exclusivamente a los gastos ya comprometidos que suponen una inversión del 2% del PIB y en ningún caso a nuevas inversiones de última hora. "Por supuesto que no hay ningún pago adicional", subrayan.