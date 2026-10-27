Pilar Trinidad, nueva delegada del Gobierno en Madrid tras la dimisión de Francisco Martín

Archivo - El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, acompañado por la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Pilar Trinidad como nueva delegada del Gobierno en Madrid, después de la reciente dimisión de Francisco Martín tras no ser incluido en las listas electorales para las generales del 29 de noviembre.

Trinidad era desde diciembre de 2023 la subdelegada del Gobierno en la Comunidad y pasará a ser la principal representante del Ejecutivo central en Madrid, según ha anunciado la portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa en La Moncloa.

Doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura y profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Trinidad ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el ámbito universitario, donde ocupó distintos puestos de gestión en la Universidad Rey Juan Carlos, entre ellos el de secretaria general, antes de incorporarse a la Subdelegación.

El relevo se produce después de que Martín, al frente de la Delegación desde marzo de 2023, presentara su dimisión el pasado domingo tras no ser incluido en las listas del PSOE para las elecciones general del 29 de noviembre.

Su salida llega también en medio de los enfrentamientos con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid por la gestión de la acampada en la Puerta del Sol, así como por las críticas a las cargas policiales en las protestas por la Educación.