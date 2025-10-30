Gobierno destaca la buena relación con Marruecos, con discrepancias, y ve a Vox "obcecado" por "inventar conflictos"

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha reconocido este jueves la existencia de "discrepancias" con Marruecos, pero ha negado que haya "conflictos" con el vecino magrebí y ha censurado la "obcecación" de Vox por "inventarlos".

Así lo ha hecho el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, donde ha defendido que la relación bilateral entre Madrid y Rabat "atraviesa uno de los mejores momentos de su historia", después de que el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro se haya interesado por si el Ejecutivo ve al país vecino como "una amenaza militar".

En concreto, Gil Lázaro ha destacado que Marruecos "ejerce estrategias híbridas de desestabilización", sobre todo en materia de inmigración ilegal, y, de forma paralela, ha llevado a cabo un proceso de "profesionalización y modernización" de sus Fuerzas Armadas. Así, ha preguntado a Rubio si Marruecos "es una amenaza militar" para "la integridad y seguridad nacional" de España.

ESPÍAS Y TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN

El director del gabinete de Pedro Sánchez ha afeado que Vox esté "obcecado en tratar de inventar un conflicto secreto con espías y teorías conspirativas" entre Marruecos y España, pero ha insistido en que ese conflicto "no existe" y Rabat es "vecino, amigo y un socio estratégico". No obstante, ha reconocido "discrepancias", pero las ha ubicado al nivel de las que puedan existir con otros países vecinos, como Portugal o Francia.

"Nuestra relación bilateral atraviesa uno de los mejores momentos de su historia", ha sostenido Rubio, que ha mencionado la cooperación en ámbitos como la migración circular, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el contrabando, la lucha contra las redes que trafican con seres humanos y la relación comercial.

El diputado del PP Rafael Hernando ha ironizado después con que "las relaciones con Marruecos son tan buenas que el mayor éxito del espionaje marroquí ha sido invadir con Pegasus" los móviles de Pedro Sánchez y los ministros del Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente.