El Gobierno dice que hay colaboración con Vivas tras acusarle el ceutí de convertir toda la ciudad en un "campamento"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ema Saiz. Archivo. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que está en "permanente contacto" con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y que ambos apuestan por la "colaboración entre administraciones" tras la entrada masiva de unos 72.000 inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio desde Marruecos.

"Todo lo que tiene que ver con habilitar espacios y con dar respuesta a esta situación pasa ineludiblemente por la colaboración entre administraciones y eso es en lo que yo estoy y en lo que también encuentro al señor Vivas", ha señalado la ministra en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

En este sentido, Saiz ha reconocido que Vivas "tiene que hacerse escuchar" y "hablar de las inquietudes de la ciudadanía", pero que la realidad es que tanto ella como el mandatario 'popular' comparten "la necesidad de dar una respuesta humanitaria" ante la entrada masiva de inmigrantes.

VIVAS ACUSA AL GOBIERNO DE HABER CONVERTIDO TODA LA CIUDAD EN UN CAMPAMENTO

El presidente Vivas denunció este martes que pidió al Ministerio de Migraciones no convertir "a toda Ceuta en un campamento" y, en concreto, señaló que se negaron a que se utilizase la antigua Fábrica de la Harina y las inmediaciones de la Estación de Ferrocarril para la instalación de carpas.

Sobre esto, la ministra Saiz ha señalado que en ninguno de estos dos emplazamientos "se está desplegando ningún dispositivo" y que todo lo que el Ministerio está haciendo es lo acordado y hablado entre ambas administraciones.

VISITA DE FEIJÓO A LA CIUDAD AUTÓNOMA

La portavoz del Gobierno también se ha referido a la visita que realizará este miércoles el presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo, a la ciudad autónoma y ha señalado que espera que no sea para anunciar un recorte de las subvenciones a las organizaciones que trabajan con los inmigrantes.

Asimismo, Saiz ha vuelto a cuestionar la utilidad de las declaraciones que han realizado en Ceuta durante los últimos días distintos dirigentes 'populares'. "¿Qué aportan las declaraciones que vienen haciendo los diferentes líderes del Partido Popular?", ha esgrimido la ministra.