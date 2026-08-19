El Gobierno descarta "un incremento" de llegadas de migrantes a las costas andaluzas tras la crisis de Ceuta

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención de medios. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LA ZUBIA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha descartado que se esté produciendo "un incremento" de llegadas de personas migrantes a las costas andaluzas desde Ceuta y Melilla, tras la entrada masiva de 72.000 personas desde Marruecos a la ciudad ceutí.

"No hay constancia de que haya un incremento, que se haya producido y que el lugar de recogida sea justamente esa dos ciudad autónomas", ha señalado el delegado en una atención a los medios en La Zubia (Granada).

En este sentido, Fernández ha asegurado que el número de llegadas "ha bajado de manera muy importante en los últimos años" y ha atribuido este descenso al trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado dentro del plan especial de lucha contra el narcotráfico.

"Hay un refuerzo permanente y continuo de Guardia Civil y de Policía Nacional, que es justamente lo que vigila de manera permanente para evitar el traslado de personas de manera ilegal como se produce y como llegan hasta nuestras costas", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que desde el Gobierno "son absolutamente conscientes" del uso por parte de las organizaciones criminales de "las mismas infraestructuras" destinadas apra el tráfico de drogras se usan para el tráfico de personas.