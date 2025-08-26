El Gobierno estudiará el plan de Feijóo contra los incendios, pero cuestiona el registro de pirómanos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría - ALEJANDRO MARTÍNEZ - EUROPA PRESS

Marlaska emplaza al PP a debatir estas cuestiones en el Pacto de Estado que propuso Sánchez

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este martes que el Gobierno estudiará y analizará el plan que presentó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con 50 medidas para luchar contra los incendios, aunque ha criticado su propuesta para hacer un registro de pirómanos y que estén controlados con pulseras telemáticas.

"Son soluciones con poco fuste", ha proclamado Marlaska en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del curso político al ser preguntado por las medidas que ha planteado Feijóo en relación con los pirómanos.

En cualquier caso, Marlaska ha señalado que el Gobierno analizará "cualquier propuesta de medidas en materia de lucha contra las emergencias climáticas", aunque ha emplazado a debatir estos asuntos dentro del Pacto de Estado que planteó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Para el ministro, el Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática sería "el lugar y el momento adecuado" para reflexionar sobre el Sistema Nacional de Protección Civil y sobre "cuáles son las medidas precisas y necesarias para mejorar todas las fases de prevención, recuperación y coordinación entre las distintas administraciones".

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))