El Gobierno sobre el informe de la UCO sobre Juanma Serrano y su relación con Leire Díez: "Es una fase muy embrionaria"

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha declinado este viernes valorar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en la contratación "estratégica" de Leire Díez en la empresa postal para la presunta trama de irregularidades con contratos públicos, porque se trata de "una fase muy embrionaria".

Así lo ha afirmado este viernes en Santander al ser cuestionada por los medios de comunicación antes de clausurar el encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 'Seguridad Social: un puente entre generaciones'.

La ministra ha señalado que el Gobierno, como "siempre" viene haciendo" ofrece "total" y "máxima colaboración" con la Justicia y "respeto" a su labor, algo en lo que ha incidido cuando ha sido preguntada sobre una posible querella del PSOE a la exmilitante socialista Leire Díez.

Según el informe que ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, la UCO atribuye a Serrano, consejero de la SEPI, una "participación preeminente" en las dos presuntas tramas del caso: supuestas irregularidades en contratos públicos y maniobras para desestabilizar causas judiciales.

Los investigadores apuntaron en su último informe a la contratación "estratégica" de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos, señalando que se realizó "a través, aparentemente", de Serrano.

También señalaron la existencia de indicios de su participación en la presunta red para desbaratar causas que afectan al Gobierno y al PSOE, indicando que los mensajes entre Serrano y Díez analizados sugieren una colaboración "estrecha" para "la consecución de los objetivos".

Tras el informe, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez Pedraz que investigue en la causa a Serrano y este ha decidido imputarle este mismo viernes, según confirman fuentes jurídicas a Europa Press.