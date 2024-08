El Gobierno inicia los sondeos de búsqueda de restos de brigadistas internacionales al norte de Madrid

El ayuntamiento de la capital ha autorizado los trabajos durante 30 días cerca del lugar donde va a instalar un cantón de limpieza



MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado este martes los trabajos de investigación y localización, mediante sondeos arqueológicos, de los restos de los brigadistas internacionales que pudieran hallarse en una fosa de las cercanías del cementerio de Fuencarral, al norte de Madrid.

Según ha informado el ministerio a través de una nota de prensa, la sociedad Arqueoantro ha sido la encargada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para realizar las catas y las prospecciones arqueológicas.

En concreto, los sondeos han comenzado en las zonas donde la prospección geofísica ha localizado sendas anomalías en el terreno que podrían corresponderse con fosas. Los trabajos se están realizando de forma mecánica y manual, puesto que se trata de los lugares donde, según la prospección geofísica llevada a cabo, resulta más probable que se localicen los restos de los brigadistas internacionales.

UN EJEMPLO DE GENEROSIDAD

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que visitará los trabajos este miércoles junto a la Asociación Amigos de las Brigadas Internacionales, ha manifestado que esta búsqueda comienza "tras varios meses de retraso", y ha afirmado que el ministerio completará la búsqueda de los restos de los brigadistas "porque su memoria es un ejemplo del altruismo y la generosidad de miles de jóvenes de todo el mundo que vinieron a España durante la Guerra, entre 1936 y 1939, a luchar por la libertad y contra el fascismo, poniendo en riesgo sus propias vidas".

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto construir un cantón de limpieza cerca de donde se desarrollan estos trabajos, pero la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del consistorio, Marta Rivera de la Cruz, ha insistido este martes en que en la zona delimitada para esa construcción "no se ha observado ningún signo compatible con la existencia de una fosa".

En declaraciones a la prensa, De la Cruz ha recordado que el consistorio ya realizó "tres estudios diferentes" para comprobar la posible existencia de restos humanos. Según ha relatado, en su momento se empleó un "georadar" y "hubo análisis de fotografías aéreas" para determinar la posibilidad de que esta fosa se hallase en los terrenos escogidos para ubicar esta instalación.

NO PARECE HABER NADA EN EL TERRENO DEL CANTÓN

La concejal ha insistido en que aquellos informes "fueron examinados por tres arqueólogos independientes" y "se demostró que no parece haber nada en el cantón de Montecarmelo".

Según ha explicado sí puede "haber algo" en una zona que está "doce metros" del futuro cantón. Por eso, el pasado mes de julio el ayuntamiento autorizó los trabajos que ahora ha iniciado el ministerio y para los que se les ha dado un plazo de 30 días.

Tras confirmar que no está previsto que acuda nadie del consistorio a visitar la zona este miércoles, Rivera de la Cruz ha indicado que "no hay por qué pensar" que no se vaya a cumplir el plazo de un mes que se ha dado al ministerio. "Yo creo que aquí tenemos que hacer todas las cosas conforme marca la ley y yo estoy segura que el Gobierno lo hará también así", ha abundado.