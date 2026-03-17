El Gobierno insiste en la "responsabilidad política" de Mazón y reclama al PP que le exija su acta de diputado

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Interior, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado su "respeto" por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de no imputar al expresidente autonómico Carlos Mazón por la gestión de la dana, pero ha insistido en su responsabilidad "política" y ha vuelto a reclamar al PP que le exija su acta de diputado autonómico.

Saiz ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al día siguiente de que el TSJV rechazase investigar a Mazón al no apreciar delitos en su conducta de la tarde del 29 de octubre de 2024.

"Todos tenemos una opinión clara de lo que ocurrió, sobre todo el comportamiento que tuvo Mazón ese día", ha indicado a continuación, haciendo hincapié en que las responsabilidades políticas son "innegables".

Por tanto se ha vuelto a dirigir al PP para que "deje de proteger" al expresidente y le exija el acta de diputado autonómico que mantiene a pesar de dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana un año después de la tragedia.