El Gobierno justifica el tono duro de Sánchez con los socios: "No siempre vamos a estar recibiendo nosotros

1099432.1.260.149.20260625135005 El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha justificado el tono empleado por el presidente, Pedro Sánchez, hacia sus socios durante la comparecencia en el Congreso en la víspera, alegando que los socialistas también tienen "derecho a defenderse".

"Los socios también tienen que entender que nosotros tenemos derecho a defendernos", ha indicado ante las quejas de varios aliados parlamentarios, incidiendo en que Sánchez puso "algunas cosas en su sitio" y "los puntos sobre las íes". "No siempre vamos a estar recibiendo nosotros", ha recalcado.

SUMAR HA CRITICADO EL TONO

Puente ha hecho estas declaraciones después de que el socio de coalición, Sumar, se quejase del contenido de la comparecencia de Sánchez, dijese que se equivocó al arremeter contra varios de sus aliados en la Cámara y que esperaban más explicaciones de los casos de corrupción del PSOE.

Sánchez empleó un tono duro hacia el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, --después de que este le preguntara directamente si conocía las irregularidades del exministro José Luis Ábalos-- y le preguntó en nombre de quién habla cuando cuestiona la utilidad la legislatura. Además aseguró que quiere seguir gobernando por los ciudadanos y le espetó que "eso no se hace desde la oposición, ni desde Twitter".

También recibió las críticas de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que le dijo que su ciclo había terminado y le pidió que "deje paso" por el daño irreparable que causaron los casos de corrupción, pero el presidente las desdeñó en su réplica: "Para usted la perra gorda, ¿qué quiere que le diga?", replicó.

Además, en la comparecencia de este miércoles Junts llegó a pedir al jefe del Ejecutivo que se apartase y pusiese otro candidato para terminar la legislatura, una opción que Puente ha rechazado de plano. "Estamos de vuelta de muchas cosas, pero nuestro referente, candidato, secretario general y presidente es Pedro Sánchez", ha manifestado.

ELOGIA LA "VALÍA" DE SÁNCHEZ

En ese sentido, el titular de Transportes ha enfatizado la "valía" de Sánchez, que es conocida, dice, tanto por los socialistas como por la oposición y por ese motivo "quieren acabar con él como sea". "Si fuera tan malo e inoperante no estarían obsesionados con sustituirle", ha apuntado el ministro asegurando que tienen claro que es su "máximo referente" y va a ser el próximo candidato a las elecciones para "alegría" de unos y "pánico" de otros.

Asimismo, sobre la posibilidad de que la formación de Carles Puigdemont vote a favor este mismo jueves de la iniciativa del PP en el Congreso para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, dice que Junts no participó en la víspera en una votación en el Senado sobre un posible adelanto electoral.

En todo caso se ha remitido a las palabras del jefe del Ejecutivo que retó a Junts a apoyar una moción de censura junto a PP y Vox. Lo demás, dice Puente, son "subterfugios que sirven de poco".