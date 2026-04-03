Gobierno y al menos nueve CCAA conceden ayudas de hasta 6.000 euros al retorno de emigrantes españoles

Archivo - Pasajeros con maletas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve comunidades autónomas ofrecen un plan de retorno, que en algunos casos alcanza los 6.000 euros de subvención, para sus oriundos o descendientes que hayan emigrado al extranjero y deseen volver de manera voluntaria. Además, el Estado pone a su disposición un programa con el que costean una parte del paro, independientemente de que hayan cotizado o ya se haya cobrado, según los datos que ha recopilado Europa Press.

Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Canarias, La Rioja, Madrid y Navarra son las autonomías que tienen, o bien programas y asistencia para que tanto población oriunda como sus descendientes retornen del extranjero, o bien subvenciones para facilitar sus mudanzas, comenzar un emprendimiento unipersonal o incentivar sus contrataciones en el sector privado.

El Principado de Asturias dispone de un presupuesto total de medio millón de euros para brindar ayudas al retorno, de hasta 6.000 euros por persona, a los asturianos que hayan vivido fuera de España al menos cuatro años. La última convocatoria está disponible hasta finales de 2026 y las cuantías varían según las circunstancias familiares del retornado, que se valoran a partir los parámetros que están acotadas en el tercer apartado de los anexos de la resolución 'PA/7/2026/1406' del Principado.

El caso de Galicia es similar según la 'Resolución DOG' del 29 de enero de 2026. El importe máximo también son 6.000 euros, aunque en esta ocasión requiere que el interesado haya vivido en el extranjero por lo menos dos años y haya llegado después del 1 de enero de 2024. Los parámetros para indicar la cantidad correspondiente están reflejados en dicho documento y el proceso permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

Por su parte, Castilla y León propone subsidios de hasta 5.000 euros para los castellanoleoneses que quieran volver a su tierra natal y trabajar por cuenta propia, o, en su defecto, serán las empresas que opten por contratar a un conciudadano recién repatriado durante al menos un año las que perciban el importe.

20% MÁS POR IR A ZONAS MENOS POBLADAS

Con el programa 'Pasaportes de vuelta', complementado por el anteriormente detallado 'Vuelve a Castilla y León', la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco brinda ayudas de hasta 3.500 euros a los menores de 35 años que hayan pasado seis meses fuera de la comunidad y con hasta 2.500 euros a los mayores de dicha edad que hayan pasado un año en las mismas condiciones. Esta cuantía tiene una posible bonificación del 20 por ciento si la vuelta es a un municipio de menos de 10.000 habitantes, o demás variables detalladas en el BOCyL del 5 de abril de 2023.

En su caso, Extremadura otorga un pago único de 1.500 euros, ampliable a 2.900 si se trata de una familia numerosa o si la familia cuenta con un miembro con una discapacidad igual o superior al 33%, con una víctima de violencia de género o del terrorismo, ya que cada una de estas condiciones supone un incremento de 350 euros en la subvención.

Los catalanes también tienen a su alcance diferentes medidas para recibir ayudas económicas tras su vuelta a su comunidad autónoma de origen. En este caso, la Generalitat ofrece pagar los gastos "relativos al coste de la actividad" del retorno, siempre que el gasto no supere el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

UN AUMENTO DEL 30% EN EL SALARIO

Además, en la 'LEY 25/2002, de 25 de noviembre' del ejecutivo autonómico se detalla que, dependiendo de las particularidades familiares y económicas, se podría aumentar el salario del solicitante en un 30% si este es menor que la "renta de suficiencia vigente en Cataluña".

También podrán pedir dinero a su gobierno para afrontar los gastos del viaje y mudanza quienes vuelvan Comunidad Foral de Navarra. En esta ocasión, el ejecutivo de María Chivite ofrece 2.000 euros por retornado y otros 500 euros por persona a cargo --adultos incluidos-- hasta llegar al límite estipulado, 3.500 euros.

El Ejecutivo central también ofrece una pensión a través del Servicio Público de Empleo Español (SEPE) con la condición de que se establezca la residencia permanente en España, no haber obtenido prestaciones por desempleo en el país en el que residía, ni tener derecho a la prestación contributiva en España, además de haber cobrado menos del 75% del SMI, para acceder a las ayudas destinadas a los españoles retornados.

HASTA UN AÑO Y MEDIO DE SUBVENCIÓN

Así, los subsidios del SEPE tienen una prórroga máxima de 18 meses --que se debe solicitar trimestralmente-- y se podrá compaginar con empleos de jornada parcial. La cuantía comienza desde el 95% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en los primeros 180 días, la siguiente mitad del primer año se rebaja al 90% del indicador y finaliza con el 80% hasta el último pago.

Canarias, al igual que la Comunidad de Madrid, ofrecen asesoramiento y colaboración para acceder a las ayudas estatales del SEPE. Además, la comunidad insular informa en su página web oficial que existe una subvención autonómica propia de 1.500 euros, de la cual no detalla más información que los detalles para enviar la solicitud.

Asimismo, el gobierno de La Rioja cuenta con un plan para "invertir la tendencia demográfica" y con el que tratan de generar "unas condiciones económicas y de calidad de vida suficientemente atractivas que eviten las salidas de La Rioja" del talento recuperado. Actualmente, figuran en su página web 240 retornados --el objetivo está en 4.500 en 2023-- desde la puesta en marcha del proyecto.

AL MENOS TRES COMUNIDADES DAN AYUDAS INDIRECTAS

Dicho esto, las comunidades que ya no disponen de ninguno de estos programas son Andalucía, que lo hizo por última vez en 2010; Aragón, que no lo hace desde 2023; o Castilla La-mancha, cuyo último plan fue en 2022. Además, no guardan constancia de haber ofrecido nunca estas ayudas de manera directa tanto Islas Baleares como Cantabria, como la Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Entre las cinco últimas, los ejecutivos vasco y cántabro ofrecen diferentes subvenciones para personas jóvenes que comienzan a emprender, especialmente en el sector primario.

Del mismo modo, Andalucía, que ya lleva tres lustros sin dar prestaciones económicas directas de este tipo, ha subvencionado a la Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados (FAER) con 70.000 euros anuales --un total de 490.000 desde 2019--, al tiempo que ha destinado 18.000 euros a empresas por contratar indefinidamente a mayores de 45 años retornados, tras haber dado 6.000 euros a tres empresas diferentes por esta razón.

Dicho esto, cualquier persona que desee volver a vivir a España tiene acceso a las ayudas del SEPE, independientemente de que su comunidad autónoma de origen tenga o no un programa para esta causa. Para ello, es indispensable contar con el Certificado de Español Retornado (CER) y demás documentos que están detallados en la Oficina del Retorno y de los que se puede pedir más información llamando al 060.