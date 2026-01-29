El Gobierno no aclara si llevará la subida de pensiones por separado al Congreso y trabaja "distintos escenarios"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el secretario general del PSOE CyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha evitado concretar este jueves si el Gobierno va a llevar al Congreso un decreto que recoja únicamente la subida de pensiones después de que PP, Vox y Junts tumbasen en 'decreto ómnibus' que incluía esta medida junto a otras y se ha limitado a señalar que trabajan en los "distintos escenarios".

Saiz ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo y considera que tendrán que dar explicaciones por votar en contra de "medidas sociales" como la jubilación anticipada de bomberos y agentes forestales, según ha manifestado.

No obstante ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no va a dejar de trabajar para no dejar tirados a los pensionistas". "Siempre el Gobierno de España tiene que solucionar la irresponsabilidad del PP", ha indicado en declaraciones a los medios en un desayuno informativo donde ha acompañado al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

Aunque el PP, afirma, siempre ha "dejado tirados" a los jubilados, el Gobierno "no va a dejar de trabajar para dar una solución" y "acabar con la incertidumbre de 10 millones" de pensionistas.