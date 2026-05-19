El Gobierno no contempla un adelanto electoral pese a las peticiones de algunas voces autonómicas del PSOE

(I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido este martes en la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de agotar toda la legislatura pese a las peticiones de algunas voces autonómicas socialistas que plantean un posible adelanto electoral tras el resultado del PSOE en Andalucía.

Así se ha pronunciado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la exigencia de algunos cargos socialistas en activo, como el alcalde de Jaén, que han puesto encima de la mesa la posibilidad de adelantar las elecciones.

"Estamos trabajando para seguir mejorando, para seguir haciendo avanzar a nuestro país y también para revertir resultados electorales como el que hemos vivido el pasado domingo en Andalucía", ha proclamado Elma Saíz.

En parecidos términos se ha pronunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que pertenece al ala de Sumar del Gobierno, y que ha apostado también por agotar la legislatura.

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