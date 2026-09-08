El Gobierno no se desmarca de las palabras de Puente sobre la jueza Tardón: "Pone en valor la independencia judicial"

Archivo - El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 23 de diciembre de 2025, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no se ha desmarcado de las declaraciones emitidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que ha cuestionado la parcialidad de la jueza que investiga la crisis de Ceuta. "Es un buen jurista que pone en valor la independencia judicial", ha defendido.

"El ministro Óscar Puente lo que ha hecho es lo que hace siempre como buen jurista, como una persona que ha dedicado años al ejercicio de la abogacía y como un experto procesal, que es poner en valor la importancia en un Estado de Derecho de la independencia judicial", ha señalado Saiz este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así se ha expresado después de que Puente haya cuestionado la "parcialidad" de la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón, considerando "bastante extraño" que ésta pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".

"De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar", declaraba Puente este lunes en una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Una entrevista donde el titular de Transportes ha afirmado que Tardón es una jueza "que viene del mundo político" y que, a su juicio, "ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad". "Que al final la opinión pública acceda a ese informe por esa vía, cuando el Ejecutivo no había tenido ningún conocimiento de eso, pues resulta verdaderamente extraño, huele un poquito a chamusquina", remachaba Puente.

"MÁXIMO RESPETO A LA LABOR JUDICIAL"

Ante ello, Saiz ha reivindicado que el Ejecutivo "siempre manifiesta el máximo respeto a la labor judicial, la máxima colaboración con la Justicia y la máxima transparencia". Asimismo, fuentes del Ejecutivo han trasladado que Puente es una "voz autorizada del Gobierno" para hacer este tipo de declaraciones.

"Somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos y en ese sentido nos hemos personado como también parte perjudicada; esa es la posición, como siempre, en coherencia del Gobierno de España", ha sentenciado, en referencia al anuncio del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha afirmado que el Ejecutivo se personará como perjudicado en la causa abierta en la AN sobre la crisis migratoria de Ceuta.