El Gobierno nombra a David de la Encina nuevo delegado en Ceuta, tras la dimisión de Pérez Triano

El responsable de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, David de la Encina. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Ejecutivo ha designado como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta al exalcalde socialista de El Puerto de Santa María (Cádiz), David de la Encina, tras la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano.

Así lo ha anunciado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros; quien ha deseado "toda la suerte" al nuevo delegado.

Desde el Gobierno también han trasladado su "reconocimiento" a la labor de Pérez Triano que "ha estado defendiendo sus responsabilidades desde el primer día, desde el día 30 y antes de esa fecha y también todo el mes de agosto y septiembre".

"Ayer él daba una rueda de prensa de las razones personales que han llevado a que hace ya días me trasladara su voluntad de abandonar su responsabilidad y también otros cargos, así como las razones por las que lo ha hecho", ha recordado Torres.

Así se ha expresado el ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta después de que Pérez Triano presentase este lunes su dimisión. Una decisión que, según él mismo apuntó, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado a Torres.

"AGRADECIMIENTO" AL TRABAJO DE PÉREZ TRIANO

El ya exdelegado señaló que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera. Así, Pérez Triano presentó ayer su renuncia por escrito, además de anunciar también su dimisión como secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Ciudad.

Pérez Triano insistió en que desde Delegación han "sufrido una campaña de rumores, de amenazas" e incluso, añadió, le han llegado a "poner una corona de flores en la puerta". "Eso también es violencia", espetó, recordando que tiene "unas competencias limitadas" y que él no puede "decidir si se abre una frontera o se despliega al Ejército".

"No tengo más que palabras de agradecimiento al trabajo que ha desarrollado el delegado del Gobierno", ha reiterado Torres, para después indicar que este miércoles varios ministros volverán a visitar Ceuta para comparecer tras el Comité de Situación que se celebrará en la ciudad autónoma a partir de las 15.30 horas.

DAVID DE LA ENCINA

David de la Encina fue alcalde del municipio gaditano de El Puerto de Santa María desde las elecciones municipales de 2015 hasta 2019. En septiembre de este último año fue elegido presidente de la Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz, diputado provincial en la Diputación de Cádiz y concejal del PSOE, cargo que ocupó hasta su retirada el 30 de junio de 2023.

Es secretario general del PSOE en el Puerto de Santa María y ha sido concejal en el Ayuntamiento de la ciudad, perteneciendo al Grupo Municipal de El Puerto. Lleva alejado de la política desde el 30 de junio de 2023 y actualmente trabaja como coordinador de Andalucía Emprende en la provincia de Cádiz.

EN 2022, EL PP PIDIÓ SU DIMISIÓN TRAS UNA TRIFULCA EN UN PLENO

En noviembre de 2022 el Partido Popular de Cádiz pidió la dimisión de De la Encina después de que éste último protagonizará junto a su homólogo del PP local una trifulca durante la celebración del pleno en el Ayuntamiento de El Puerto.

Los socialistas anunciaron que estaban valorando adoptar acciones legales y denunciaron que su concejal "recibió un codazo en el estómago y la amenaza velada con un 'te espero fuera' por parte de un cargo de confianza del alcalde Germán Beardo".

Por su parte, el PP de Cádiz condenó las "graves amenazas" dirigidas por el portavoz socialista de El Puerto hacia el portavoz del grupo municipal del PP, Javier Bello, y rechazó la posición "bronquista y amenazante" con la que el representante del PSOE "pretendió reventar el pleno y amedrentar" a su compañero.

Los 'populares' denunciaron las expresiones "tan graves" que pronunció De la Encina. Frases como "te reviento la cabeza", que el presidente del PP de Cádiz, Bruno García, afirmó "nada tienen que ver con cualquier debate acalorado que se puede producir en una sesión plenaria".

El cambio de delegado del Gobierno en Ceuta llega tras dos meses desde la entrada masiva de migrantes, cuando el pasado 30 y 31 de julio más de 70.000 inmigrantes cruzaron de manera ilegal la frontera desde Marruecos.