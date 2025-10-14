El Gobierno permite a Asturias y Aragón otorgar garantías

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado a Asturias y a Aragón a otorgar garantías durante 2025 por unos importes máximos de tres millones de euros y 192.500 euros, respectivamente.

Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Según ha explicado Hacienda, estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de Asturias, el Gobierno le ha autorizado a conceder un aval por un máximo de tres millones de euros a la entidad Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. en garantía de la concesión de un préstamo por Abanca.

El pasado 18 de septiembre Asturias presentó solicitud de autorización para la concesión de aval por el citado importe a la entidad Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. en garantía de la concesión de un préstamo por la entidad bancaria Abanca.

"Atendiendo la solicitud de la comunidad autónoma, considerando que Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. forma parte del subsector Comunidades Autónomas, así como la finalidad y características de la operación de aval, se ha estimado pertinente la concesión de la autorización solicitada", ha trasladado el Ministerio.

192.500 EUROS EN EL CASO DE ARAGÓN

Por otro lado, el Consejo ha autorizado a Aragón para otorgar avales por un máximo de 192.500 euros para atender unas becas a los estudiantes del máster de la Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC).

El pasado 29 de septiembre esta comunidad solicitó esta autorización para la concesión de una línea de avales que tiene previsto otorgar la Fundación ZLC, con el fin de garantizar préstamos a los estudiantes de los programas máster de ZLC para el curso académico 2025-2026, por un importe máximo total de 192.500 euros.

"Atendiendo la solicitud, y analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se ha estimado la concesión de dicha autorización", ha precisado Hacienda.

Con todo, estas autorizaciones solo podrán amparar la concesión de los avales considerados por las cuantías máximas indicadas hasta el 31 de diciembre de 2025.