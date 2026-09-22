El Gobierno pide esperar a la decisión de la Audiencia Nacional sobre la extradición a EEUU de un activista propalestino

La ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha pedido esperar a la decisión que adopte la Audiencia Nacional, "con todas las garantías", sobre la petición de extradición a Estados Unidos del multimillonario estadounidense y activista propalestino James 'Fergie' Chambers, encarcelado en Madrid desde julio tras su detención en Ibiza y al que la Administración Donald Trump reclama por un presunto apoyo económico al grupo terrorista Hamás.

Según ha señalado la ministra Portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo lo que ha hecho este martes es formalizar una "primera fase" que permite continuar con el examen de dicha petición por parte del órgano judicial. "Hay que dejar trabajar ahora a la Audiencia Nacional y también a la defensa del señor Chambers", ha indicado.

"Cuando se conozca la resolución de la Audiencia Nacional con todos los argumentos encima de la mesa, se adoptará una decisión definitiva", ha apostillado Elma Saiz.

A la ministra le han preguntado por las quejas de Sumar, socio del Gobierno, al entender que no se cumplen los requisitos legales para autorizar la extradición ante la posibilidad de que Chambers sea una posible víctima de persecución política por su apoyo a Palestina.

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha pedido al Ministerio de Justicia que frene la extradición. Otros partidos como Podemos o el BNG se han opuesto también a la extradición.

La defensa de Chambers, dirigida por el abogado Baltasar Garzón, niega que el dinero se destinara a Hamás y sostiene que su defendido financió proyectos humanitarios y sociales, incluidos programas de ayuda en Gaza.