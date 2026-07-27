El Gobierno pide explicaciones por las actuaciones "inaceptables" en la marcha contra el turismo masivo en Palma

Decenas de personas durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocado la movilización bajo el lema ‘Mallorca al límit’ para de - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha anunciado que pedirá explicaciones por las actuaciones "inaceptables" en la marcha contra la masificación turística en Palma, que se saldó este domingo con ocho heridos entre cargas policiales y lanzamiento de objetos.

"Hay imágenes que son inaceptables. Pediré un informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere. Deseo una pronta recuperación a los heridos", ha expresado el delegado del Gobierno en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha apuntado que sigue "con preocupación los hechos posteriores a la manifestación" de este pasado domingo.

Delegación de Gobierno ha explicado este lunes que, además de este informe solicitado por Rodríguez, el delegado mantendrá un encuentro con el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, para analizar los hechos.

Cabe recordar que, tras la lectura del manifiesto de la protesta y las actuaciones musicales, que tuvo lugar este domingo en Ses Voltes, donde los controles de accesos establecidos por la Policía Nacional también generaron momentos de tensión, la multitud se movió con intención de desplazarse hasta el Parc de la Mar. Los manifestantes se agolparon en uno de los extremos de la avenida Antoni Maura, el más cercano al mar, en medio de un fuerte despliegue policial.

Decenas de agentes, algunos pertrechados con escudos y pistolas con proyectiles de goma, se apostaron alrededor de la entrada del aparcamiento, rodeados de miles de personas que coreaban consignas como "vergüenza me daría ser policía" o "fuera las fuerzas de ocupación", al entender que les estaban privado de la posibilidad de seguir con la manifestación.

Se produjeron múltiples lanzamientos de objetos, mayormente botellas de plástico, desde un reducido grupo de manifestantes, a quienes otros participantes recriminaron su actitud. Tras varios minutos de tensión, los policías realizaron alrededor de dos decenas de disparos de pelotas de goma y cargaron con sus porras contra varias personas.

Según pudo comprobar Europa Press, un joven presentaba una herida sangrante en la cabeza que le dejó tendido en el suelo y fue atendido en una ambulancia del SAMU 061.

Los servicios de emergencias recibieron varias llamadas, tanto de la Policía Local como de los propios manifestantes, alertando de que había personas heridas. Hasta la zona se desplazaron tres ambulancias en las que fueron atendidas ocho personas. Dos fueron trasladadas a un centro hospitalario con pronóstico reservado, mientras las restantes, con lesiones leves, fueron dadas de alta en el lugar.

Durante más de una hora prosiguieron los enfrentamientos entre un reducido grupo de manifestantes --algunos con el rostro tapado, y la Policía Nacional-- que han dejado al menos tres cargas policiales más.

Otro grupo de manifestantes, más numeroso, siguió con la protesta pacífica y, en un momento dado, cantando 'La Balanguera' frente al despliegue policial. La multitud se dispersó poco antes de las 23.00 horas, cuatro horas después del inicio de la manifestación propiamente dicha.

EXIGEN LA DIMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

Tanto el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, como el candidato de los ecosoberanistas al Ayuntamiento de Palma, David Pujol --ambos presentes hasta el final de la protesta--, han exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por una actuación policial que han considerado desproporcionada.

"El delegado del Gobierno español está permitiendo esto. Alfonso Rodríguez, debes dimitir", ha escrito Vidal en su cuenta de la red social X.

También han condenado las cargas policiales la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, quien también ha exigido responsabilidades políticas al delegado; y Juventudes Socialistas de Mallorca, organización que ha abogado por "proteger" y no "intimidar" a quienes protestan de forma pacífica.