El Gobierno pide al PP que "se ubique" con la guerra en Irán y califica de "normales" las relaciones entre España y EEUU

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido al PP que "se ubique" y deje la "política del chascarrillo" ante la situación internacional, como el conflicto en Irán, al tiempo que ha insistido en que las relaciones de España con Estados Unidos son "normales y fluidas".

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Saiz ha defendido la necesidad de que "el principal partido de la oposición" haga un análisis "mucho más profundo y sosegado" de la situación internacional y no vaya "a golpe de 'tuit' ni de chascarrillos".

En respuesta a las declaraciones de este martes de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en las que acusó al presidente del Gobierno de causar una "crisis diplomática" con Donald Trump por "su numerito", Saiz ha defendido la postura "coherente" del Ejecutivo en materia internacional y ha asegurado que España es un socio que cumple los acuerdos con la OTAN.

En esta línea, la ministra y portavoz del Gobierno ha recordado las palabras del ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, en referencia a que se van a volver a abrir "dos oficinas comerciales más" en Estados Unidos. En definitiva, unas relaciones comerciales que ha defendido desde el marco multidireccional de las inversiones. "También tenemos una importante inversión en nuestro país de empresas estadounidenses", ha insistido Saiz.

Respecto a las palabras del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticando que el Gobierno español presuma de no permitir a EEUU el uso de las bases militares de Rota y Morón mientras ellos están "obligados" a defender a España, Saiz ha incidido en que "defender el derecho internacional no es en absoluto incompatible con seguir siendo un socio fiable".

LA VIVIENDA, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO

En materia de vivienda, Elma Saiz ha asegurado que el Ejecutivo va a trabajar para que el decreto de vivienda para prorrogar alquileres "siga en vigor" y ha lanzado el guante al resto de fuerzas políticas que tienen que "darle al botón y dar el 'sí' a proteger" a los ciudadanos para que los precios no suban "más del 2%". No obstante, la portavoz ha reconocido que el problema de la vivienda "no se soluciona de la noche a la mañana" y que requiere de muchas medidas integrales.

Saiz ha incidido en que es consciente de que el acceso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles, y ha afirmado que también es la del Ejecutivo. En este sentido, ha asegurado que la solución no corresponde solo al Gobierno y que necesitan el apoyo de todas las administraciones, "desde lo local a lo autonómico" para que se cumpla con la Ley de Vivienda.

"Hay comunidades autónomas que no están queriendo cumplir con la ley de vivienda y eso tiene consecuencias negativas para la sociedad", ha criticado.

También se ha referido en esta línea al plantón de los ministros de Sumar y su decisión de no entrar al Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo por discrepancias precisamente en materia de vivienda, si bien ha destacado que "lo importante es el resultado", con la aprobación del real decreto para prorrogar alquileres.

SITUACIÓN TERRITORIAL DEL PSOE

Respecto a las elecciones a la Junta de Andalucía del próximo 17 de mayo y las encuestas desfavorables para la exministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, así como por los malos resultados electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León, Saiz ha afirmado que el PSOE es "un partido de gobierno" y que va "a seguir trabajando para trasladar la buena política".

En este sentido, ha asegurado que el PSOE quiere gobernar para "seguir transformando nuestra sociedad en positivo". "Es el objetivo", ha afirmado en relación a formar gobierno, a la vez que ha admitido que "cuando no se alcanza" dicha premisa "no es un buen resultado".