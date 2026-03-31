Robles recalca que restringir vuelos en bases de EEUU "no rompe el vínculo con la OTAN ni la responsabilidad de España"

1074415.1.260.149.20260331133940 La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este martes que la decisión de prohibir el uso de las bases estadounidense de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) y del espacio aéreo español para operaciones vinculadas al ataque contra Irán "no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico, ni un abandono de la responsabilidad de España con la disuasión y defensa colectiva".

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional a petición del PP para informar sobre las repercusiones de esta guerra, Robles ha explicado que en el mismo momento en que se inició el ataque a Irán no han dado autorizaciones de vuelo sobre esas bases militares en el espacio aéreo español correspondiente para "impedir que puedan ser utilizadas para los ataques que el Gobierno que son contrarios al ordenamiento jurídico internacional".

No obstante, ha subrayado que "las bases siguen funcionando" con la "exclusiva limitación" de que no puedan apoyar actuaciones relacionadas con la guerra en Irán.

En este contexto, Robles ha defendido que España mantiene su compromiso con el vínculo transatlántico y con la OTAN, asegurando que el país es "un aliado responsable, firme y serio que cumple sus objetivos" y que participa activamente en la defensa colectiva. Así, ha citado la "presencia firme y comprometida en las instituciones y organismos internacionales", así como con la Alianza Atlántica, donde España actúa "como aliado firme, responsable y solidario".

De hecho, la ministra ha indicado que mandos aliados han trasladado "el orgullo, la admiración y el respeto por el papel de España" en las misiones de la OTAN, y ha repasado la presencia española en distintos escenarios, tanto en el ámbito terrestre como aéreo y marítimo.

RECHAZO A LA "AGRESIÓN UNILATERAL"

En relación con el conflicto con Irán, Robles ha comenzado su intervención trasladando sus condolencias por los fallecimientos de tres cascos azules indonesios en dos ataques contra la brigada bajo mando español en Líbano, donde España mantiene desplegados cerca de 700 militares en el marco de la misión de Naciones Unidas, en un contexto que ha calificado de "muy difícil y complicado".

A continuación, ha afirmado que el Gobierno considera este conflicto "una guerra contraria al derecho internacional" y ha reiterado que España "rechaza plenamente una agresión unilateral, injustificada, sin un marco jurídico ninguno, por parte de Estados Unidos, Israel e Irán", al tiempo que ha condenado también los ataques de Irán a países vecinos.

"Todos tenemos que movernos en el respeto al ordenamiento jurídico internacional", ha señalado para advertir de que, tras más de 32 días de conflicto, se observa "un escenario de intensificación militar simultánea a la existencia de conflictos diplomáticos que son muy incipientes".

La compareciente ha indicado que la prioridad del Gobierno ha sido garantizar la seguridad de los efectivos españoles desplegados en la región, destacando que se ha apoyado el repliegue temporal de la misión en Irak "motivado por el deterioro de la situación de seguridad".

En este ámbito, ha querido poner en valor la actuación de los militares españoles en Irak, que participaron en la evacuación de más de 1.300 personas "en un escenario de evacuación absolutamente peligroso, con unos vuelos entre intercambios de misiles".

La ministra de Defensa ha advertido también de que el conflicto tiene efectos "energéticos, económicos y de seguridad" con impacto directo en la sociedad española, lo que ha llevado al Gobierno a aprobar un plan de respuesta con medidas de protección.

COMPROMISO CON LA PAZ EN EL MUNDO

Durante su comparecencia, la titular de Defensa ha señalado que la política de seguridad y defensa del Gobierno se basa, en primer lugar, en "un compromiso firme e inequívoco con la paz en el mundo y el respeto al ordenamiento jurídico internacional", recordando que España cuenta con más de 4.000 efectivos desplegados en misiones en el exterior "precisamente para el mantenimiento de la paz".

Asimismo, ha destacado el apoyo "sin fisuras, firme y unívoco" a Ucrania, al considerar que ha sido "víctima de una guerra ilegítima, cruel", y ha recalcado que España estará "frente a cualquier vulneración del ordenamiento internacional".

Finalmente, Margarita Robles ha reiterado que España "quiere firmemente la paz" y que su posición será "siempre clara" contra "toda guerra que vulnere el derecho internacional", defendiendo que las soluciones deben ser "diplomáticas" para lograr "una paz justa y duradera".