El Gobierno rechaza "lecciones" de Vox con el caso Mediador y defiende el trabajo "honesto y honrado" del PSOE

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles el trabajo "honesto, honrado y ejemplar" del Grupo Socialista en el Congreso y ha rechazado que Vox le dé "lecciones" por las noticias surgidas en torno al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y la trama de corrupción del 'caso Mediador'.

En la sesión de control en el Congreso, el diputado de Vox José María Figaredo ha dado por hecho que hasta quince diputados socialistas estarían implicados en la trama 'Mediador' y que, lejos de dimitir, se esconden en su bancada a pesar de "gastar dinero publico en cocaína y prostitutas" mientras el Ejecutivo se queda "de brazos cruzados".

Y Montero, tras echarle en cara que hable del exdiputado como 'tito Berni' cuando él mismo es sobrino del exvicepresidente condenado Rodrigo Rato, ha espetado que ya quisiera el grupo de los de Santiago Abascal compararse con el socialista, "que trabaja todos los días por mejorar el bienestar de todos los ciudadanos".

"UNA CACERÍA"

La ministra ha indicado que esa "cacería" que se pretende desde la derecha política y mediática contra su grupo parlamentario no va a prosperar y ha recordado que cuando hay un caso de irregularidades responden siempre con la expulsión del partido y obligando a que la persona deje el acta de diputado, algo que en Vox, ha asegurado, no ocurre porque sigue siendo diputado Iván Espinosa de los Monteros a pesar de estar "condenado por el Tribunal Supremo por no pagar su casa".

Después Espìnosa ha pedido la palabra por alusiones para aclarar que no fue condenado ni juzgado por el Supremo sino que el Alto Tribunal le inadmitió un recurso que él había presentado contra alguien que le había "estafado".

La ministra también ha citado el caso de otro diputado de Vox, Víctor González Coello de Portugal, de quien ha explicado que ha sido condenado a inhabilitación de tres años "por irregularidades contables", o el consejero de Cultura de Castilla y León, Gonzalo Santonja, al que ha acusado de "cobrar de una fundación". "Lecciones ninguna a este grupo, es ejemplar", ha espetado.

"DIMITAN Y CONVOQUEN ELECCIONES"

En su turno de réplica, el diputado de Vox ha lamentado que el ministerio de Montero actúe con "dureza" contra los autónomos "si se les escapa un día en las liquidaciones" pero se quede de brazos cruzados cuando "quince diputados gastan dinero público en cocaína y prostitutas". Y ha añadido que ya no es sólo el caso 'Mediador' sino que se suman otros como el de los ERE de Andalucía o los contratos de la Generaltat valebnciana con familiares o amigos.

Además, ha explicado que esa corrupción "no se queda en una cuestión económica sino que llega a la corrupción moral" porque "tienen la manía de soltar violadores y rebajar penas a quienes roban dinero público". "Un desastre, dimitan y convoquen elecciones ya", ha añadido.