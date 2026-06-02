El Gobierno replica al CGPJ y ve "compatible" respetar a la Justicia con criticar algunas decisiones

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros- MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este martes que es "perfectamente compatible" respetar a la Justicia con la crítica a determinados fallos o decisiones judiciales, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitiera un comunicado en el que lamenta la "descalificación" desde "altas instituciones del Estado".

Saiz ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, después de los reproches lanzados desde el Gobierno en los últimos días en los que llegó a denunciar un intento de derribar al Ejecutivo por "métodos no democráticos", seguidos de la respuesta del CGPJ en la que subrayó la necesidad respetar la independencia del Poder Judicial.

"Creo que es perfectamente compatible manifestar el respeto profundo a la Justicia" a su "independencia" y a colaborar y confiar en ella con "en determinados momentos criticar algún tipo de fallo, sentencia o que haya casualidades temporales que llamen la atención", ha recalcado la portavoz.

COINCIDENCIA CON EL JUICIO DE 'KITCHEN'

El Gobierno ha subido el tono en los últimos días, después de la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz. En especial reprochan que el PP conocía de antemano unas actuaciones que debían ser secretas y pudo utilizarlas contra el Gobierno en la sesión de control en el Congreso.

Al hablar de casualidades temporales, en Moncloa también se quejan de que estas últimas actuaciones judiciales hayan coincidido con el juicio por el 'caso Kitchen' que sienta en el banquillo al exministro del PP Jorge Fernández Díaz y le restan foco mediático.

En la misma línea, la portavoz ha esgrimido la "libertad de expresión" para poder criticar determinados fallos judiciales aunque a la vez ha señalado que tiene "confianza plena en la Justicia".

Así, ha pedido que "la Justicia haga justicia" y ha expresado su respeto por los "principios inspiradores" del ordenamiento jurídico entre los que está, apunta, la presunción de inocencia.

"Pero mire, no somos ingenuos", ha apostillado a continuación, denunciando que el PP de Alberto Núñez Feijóo anuncia procedimientos judiciales "que solo él parece conocer" y que "luego se producen". En la misma línea señala que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "anuncia condenas" como la del fiscal general del Estado.

DIFERENCIA ENTRE CAUSAS

En este sentido, fuentes de Moncloa defienden que las críticas que han lanzado están medidas y diferencian entre unos casos y otros. En concreto admiten que han sido muy duros al referirse a la condena al fiscal general y también a los procesos contra los familiares del presidente, su mujer Begoña Gómez y su hermano David Álvarez, cuyo juicio se está celebrando estos días en Badajoz.

Para el Gobierno estos procesos son injustos y defienden el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y opinión para expresar su desacuerdo.

Por el contrario, señalan que no han cuestionado "nada" relativo a los casos que afectan al exministro José Luis Ábalos a su exasesor Koldo García y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Y respecto a Zapatero, dicen que no cuestionan la investigación pero sí el calendario de actuaciones, que consideran que les perjudica.