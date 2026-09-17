El Gobierno respalda cambios legales en la UE para "acelerar" los procesos de retorno o asilo en crisis como la de Ceuta

Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Migraciones, Elma Saiz, abordan la crisis de Ceuta con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha trasladado este jueves al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, que respalda los cambios legislativos a nivel comunitario que permitan "acelerar los procedimientos de retorno y de protección internacional en crisis migratorias", como la que ha supuesto la llegada masiva registrada el pasado 30 de julio en Ceuta desde Marruecos.

Así lo han trasladado a Brunner los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la reunión mantenida en Madrid este jueves para abordar la situación en la ciudad autónoma de Ceuta.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha informado al término de la reunión de que los ministros "se han interesado" por las reformas legales anunciadas este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se refirió, en su discurso sobre el Estado de la Unión, a la necesidad de promover un nuevo marco europeo de respuesta a emergencias migratorias para afrontar situaciones excepcionales.

En concreto, Von der Leyen abogó por impulsar un marco de emergencia que permita suspender por "tiempo limitado" los "estándares de los procedimientos" de expulsión de migrantes llegados a suelo comunitario de manera irregular, con el objetivo de reaccionar de manera más ágil en los retornos en casos como el de Ceuta.

Von der Leyen aseguró que Europa necesita de medios para "proteger sus fronteras en todo momento, sobre todo en escenarios en los que se provocan y utilizan como arma los movimientos masivos de personas". Además, apostó por una "solución europea" para Ceuta y subrayó que eso pasa por la aplicación adecuada del Pacto de Migración que los Veintisiete deberían haber integrado ya en sus legislaciones por completo.

NO HAY MOVIMIENTOS A OTROS PAÍSES

Según Interior, Marlaska ha aprovechado la reunión con Brunner para negar la existencia de movimientos secundarios de migrantes desde Ceuta a la Península, que fue lo que alegó Italia para imponer controles tras suspender el acuerdo de libre circulación de Schengen, lo que llevó a España a responder con la misma medida.

"Es un riesgo y una preocupación infundados", ha subrayado el ministro, que ha pedido a la Comisión Europea que traslade este mensaje a los socios comunitarios para "huir de falsedades sin fundamento".

El ministro del Interior ha destacado también el "esfuerzo" realizado por España para gestionar una situación calificada de "extraordinaria y sin precedentes" en una frontera exterior de la UE.

"Hemos demostrado que las medidas adoptadas están dando resultado, pero las consecuencias de una crisis de esta magnitud no pueden resolverse de manera inmediata", ha remarcado, precisando que el regreso de más del 90 por ciento en un período tan corto carece de precedentes en la UE.

"España está garantizando que no se produzcan movimientos secundarios, está actuando para retornar a quienes entraron irregularmente en Ceuta y seguirá asumiendo plenamente las responsabilidades que le corresponden en el ámbito de la protección internacional, en virtud del sistema de Dublín", ha precisado el titular de Interior ante el comisario europeo.

APOYO FINANCIERO DE LA UE

Marlaska y Saiz han trasladado a Brunner, además, su agradecimiento por la aprobación de la ayuda financiera de emergencia de 114,7 millones de euros, concedida por la Comisión Europea en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, destinada a incrementar la capacidad de acogida y de triaje en las ciudades autónomas y a evitar nuevas entradas irregulares.

La solicitud incluye, entre otras actuaciones, obras en los espigones de Benzú y El Tarajal (Ceuta) y un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para cada ciudad autónoma, con 1.600 plazas en total, según ha recordado Interior.

Los ministros han pedido a la Comisión Europea que contemple "la excepcionalidad y la realidad" de Ceuta y Melilla en la definición del futuro Marco Financiero Plurianual (2028-2034) y reconozca en la asignación de fondos el esfuerzo que realiza España en la gestión de "una de las fronteras exteriores más complejas de la UE".

En este sentido, Marlaska ha reafirmado el compromiso de colaboración con Frontex, que ha prorrogado la Operación Minerva hasta finales de diciembre, y con Europol, que ha desplegado en Ceuta un representante del Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. "La cooperación con Europol en la supervisión y análisis de las redes sociales y en la lucha contra el tráfico de personas está dando buenos resultados", ha añadido el ministro.