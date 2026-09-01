El Gobierno respeta las manifestaciones a favor de Ceuta y pide que no haya violencia: "Que vayan con flores en la mano"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 1 de septiembre de 2026 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha dicho que respeta las manifestaciones que se producirán este miércoles a favor de la ciudad autónoma, aunque ha criticado al PP por "instrumentalizar" la convocatoria, y ha pedido que estas concentraciones se desarrollen sin violencia.

"Quienes quieran manifestarse, con flores en la mano y criticando a unos y otros, a los responsables públicos porque las cosas se pueden hacer mejor o peor, pero nosotros lo que tenemos que hacer es acabar la labor y alcanzar esa normalidad", ha sostenido Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En parecidos términos se ha pronunciado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha expresado el "máximo respeto" del Ejecutivo a cualquier tipo de manifestación "sin violencia".

Sin embargo, cree "evidente" que el PP está "instrumentalizando" las instituciones, enumerando su actuación con la mayoría absoluta en el Senado y el impulso que ha realizado de esta manifestación en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sin contar con otros partidos.

En cualquier caso, Ángel Víctor Torres ha precisado que se va a "apartar" de cualquier polémica al ser el mando único del Gobierno en Ceuta, pese a que haya "afirmaciones" de dirigentes 'populares' que no comparte "en absoluto.