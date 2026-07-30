El Gobierno responde a Vivas que no es posible aplicar la emergencia nacional a la crisis migratoria en Ceuta

Cientos de personas cruzan a nado a Ceuta desde Marruecos con una multitud esperando al otro lado de la frontera

Cientos de personas cruzan a nado a Ceuta desde Marruecos con una multitud esperando al otro lado de la frontera - CEDIDA

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aclarado que no es posible aplicar la declaración de emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa de protección civil no lo contempla para el caso de flujos migratorios.

Por otro lado, el ministro del Interior se desplazará este viernes a la ciudad autónoma tras conversar hoy con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, y el Ejecutivo destaca que se han reforzado durante esta semana los medios y efectivos en Ceuta.

También ha apostillado que Marruecos está cooperando de manera "leal y permanente con España" y colaborando "estrechamente" para afrontar esta situación. Es más, ha desgranado que la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes "está deteniendo la llegada de numerosas personas que intentan acceder a Ceuta desde territorio marroquí".

Todo ello después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado la petición de "socorro" al Gobierno y ha pedido la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, reclamando al mismo tiempo al Ejecutivo que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

LA EMERGENCIA SE CONTEMPLA PARA RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS

Ante ello, fuentes del Ministerio del Interior han explicado, tras la petición del presidente de Ceuta, que dicha declaración forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil.

Tampoco establece, según argumentan dichas fuentes, planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión. "No es posible, por lo tanto, la activación de este mecanismo, como ha solicitado el presidente del Gobierno de Ceuta", han ahondado desde el departamento que dirige Grande-Marlaska.

En esta línea, han desgranado que los riesgos específicos contemplados en la normativa de protección civil que habilitan la declaración de emergencia natural son los riesgos naturales y tecnológicos.

Por ejemplo, han citado el caso de inundaciones, riesgos sísmico y volcánico, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas, riesgo nuclear y radiológico y riesgos tecnológicos.

El Ejecutivo ha señalado que todos los ministerios implicados en la gestión migratoria (Interior, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Política Territorial e Infancia) están actuando coordinadamente para responder con la "mayor rapidez y eficacia" a la situación en Ceuta.

También ha detallado que Marlaska va a seguir la evolución de la situación 'in situ' al desplazarse a Ceuta, donde va a mantener además encuentros con las autoridades de la ciudad autónoma, de la Delegación del Gobierno y con los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Mientras, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha mantenido un contacto "permanente" con la ciudad autónoma y con la Delegación del Gobierno, para trasladarles el compromiso y la "total disponibilidad" del Estado con las necesidades de Ceuta.

OBJETIVO: "NO PONER EN PELIGRO NINGUNA VIDA HUMANA EN EL MAR"

Tras recalcar que se han reforzado los medios y efectivos en Ceuta durante la última semana, Interior ha asegurado que se va a "garantizar tanto la seguridad y el control migratorio como la atención humanitaria necesaria", con el objetivo de que "no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar".

Igualmente, desde las secretarías de Estado de Migraciones, del Ministerio de lnclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de Juventud e Infancia, del Ministerio de Juventud e Infancia, se ha mantenido un contacto permanente con la Delegación del Gobierno y con las autoridades de la ciudad autónoma.