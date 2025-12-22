El Gobierno sitúa en "la esfera privada" el encuentro de Pilar Alegría con Salazar y rehúsa hablar de las denuncias

Archivo - La ministra de educación, formación profesional, y deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno enmarca en "la esfera privada" el encuentro que la ya exministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, mantuvo con Paco Salazar, cesado ex alto cargo del PSOE y del Gobierno por denuncias internas de acoso a mujeres, evitando así pronunciarse sobre actividades que considera "ajenas" a sus competencias y, por ende, de las denuncias en sí.

De esta forma responde a una batería de preguntas registradas por el PP en el Congreso en las que los de Alberto Núñez Feijóo pedían saber los motivos que llevaron a Alegría a reunirse con Salazar, una persona acusada de acoso sexual cuando "ahora ya sí" conoce las denuncias previas contra él.

Además, los 'populares' pedían al Ejecutivo pronunciarse sobre si cree que esta reunión "amigable" constituye una actitud respetuosa con las víctimas de Salazar, si la ahora exministra sigue manteniendo que se trata de un "compañero íntegro" y si en la citada reunión le comunicó algún detalle sobre la tramitación de las denuncias.

NO ES SU COMPETENCIA

En su contestación, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno recalca que "no realiza valoraciones" sobre actividades ajenas a su ámbito competencial y, por lo tanto, sobre cualquier actividad de "la esfera privada" de ninguno de sus miembros, en este caso de Alegría.

Cuando las imágenes de la comida que Alegría y Salazar vieron la luz, la entonces ministra justificó el encuentro apuntando que formaba parte el "ámbito personal", si bien hace escasas semanas dijo que esa reunión fue un "error" y que "no debería haberse producido", al tiempo que mostraba su respaldo y el del Gobierno a las víctimas.

En su respuesta, Moncloa rehúsa responder a las preguntas que tienen que ver con la comida y las denunciantes. "Por el respeto debido al derecho a la intimidad de la o las denunciantes en el transcurso de los procedimientos que puedan estar sustanciándose, no procede realizar manifestación alguna por parte del Gobierno", afirma.

RECUERDA QUE APLICÓ EL PROTOCOLO FRENTE AL ACOSO

Eso sí, aprovecha esta iniciativa para poner de relieve que el Gobierno "promueve" el derecho a la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos político, social, económico y cultural, impulsando leyes y políticas públicas de "profundo calando feminista", entre las que cita la ley contra la violencia de género (2004), la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007) o la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010).

Y, como "firme defensor" de la igualdad, el Gobierno subraya que en el caso de Salazar ha aplicado la normativa vigente en relación con el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en Presidencia de Gobierno.

En sus preguntas, el PP también pedía saber si el Ejecutivo mantiene o está negociando algún contrato con la empresa consultora fundada por Salazar en Madrid, si éste está funcionando como asesor "en la sombra" desde su consultora y que si su cese ha sido "una pantomima de cara a la galería mientras se sigue manteniendo el núcleo decisorio del Gobierno. A todo estos interrogantes, sin embargo, el Gobierno ha respondido con un escueto "no".