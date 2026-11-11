El Gobierno vacía su agenda institucional, a excepción de Albares y Planas, en la jornada de la huelga general

Piquete del sindicato LAB y CCOO en la puerta principal de la fabrica de Volkswagen Navarra durante los piquetes organizados a favor de la huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). España vive una convocatoria de huelga gen - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros del Gobierno han vaciado su agenda institucional de actos coincidiendo con la jornada de huelga general prevista para este 11 de noviembre respaldada por la mayoría de los sindicatos para defender el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios.

Así, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la gran mayoría de sus vicepresidentes y ministros tienen previstas previsiones informativas ni actos públicos durante la jornada de protestas.

No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene sus compromisos internacionales reuniéndose con el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en la sede de la Comisión Europea, en Bruselas; y, a partir de las 16.30 horas, participará en el panel del Foro de la Paz de París 'Creando una arquitectura centrada en los ciudadanos para la paz en Israel-Palestina'.

También el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, continúa con su viaje en Ankara (Turquía), donde mantiene encuentros con empresas agroalimentarias españolas e importadores de alimentos de España; y se reúne con el viceministro de Agricultura y Bosques de Turquía, Ahmet Gümen.

De manera pública, tanto los ministros del PSOE como del espacio Sumar han mostrado su apoyo a la huelga general. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reivindicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el carácter de la movilización como una protesta "a favor de los derechos del conjunto de la ciudadanía" y pidió "respeto" para los sindicatos. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expresó además su "apoyo sincero, rotundo y absoluto" a la huelga y animó a los trabajadores a secundarla para defender el derecho a la vivienda.