El Gobierno valenciano reclama simplificación administrativa y seguridad jurídica para atraer inversiones

Archivo - El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Presidencia, José Luis Díez Climent. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, ha reclamado reforzar la simplificación administrativa, la seguridad jurídica y la colaboración público-privada como elementos "clave" para atraer inversiones a la Comunitat Valenciana y garantizar la ejecución de proyectos empresariales en los plazos previstos.

Durante su intervención en el foro económico 'Wake Up, Spain!', organizado por 'El Español', Díez ha subrayado que el "acompañamiento institucional" al inversor desde las primeras fases del proyecto es "fundamental" para evitar retrasos que puedan generar pérdida de competitividad o desinterés empresarial por implantarse en un territorio.

En este sentido, ha defendido la necesidad de disponer de herramientas administrativas, equipos de seguimiento de inversiones y mecanismos de coordinación para que los inversores "se sientan acompañados en todo momento".

"EL TERRITORIO MÁS ATRACTIVO PARA INVERTIR EN ESPAÑA"

Asimismo, el conseller ha asegurado que la Comunidad Valenciana atraviesa un "gran momento" en atracción de inversiones y ha destacado el creciente interés de "potenciales" empresas extranjeras que podrían implantarse en el territorio.

Según ha indicado, factores como la red de infraestructuras, la conexión con Madrid, el desarrollo del Corredor Mediterráneo y la disponibilidad de universidades e institutos tecnológicos refuerzan el posicionamiento de la autonomía. "Me atrevería a decir que es el territorio ahora mismo más atractivo para invertir en España", ha afirmado el conseller.

Por otro lado, Díez ha señalado que la Generalitat impulsa distintos mecanismos para incrementar la oferta de vivienda ante la escasez existente, entre ellos la habilitación "extraordinaria" de suelo dotacional para usos residenciales en determinados casos.

En este sentido, ha recordado que esta iniciativa permitirá activar hasta ocho millones de metros cuadrados de suelo en la Comunitat Valenciana, con capacidad para la construcción de hasta 120.000 viviendas, con el objetivo de --según Díez-- "en la medida de lo posible, intentar dar soluciones a este gran problema".

LA REINVERSIÓN DE CAMPOFRÍO EN TORRENT TRAS LA DANA

Finalmente, el vicepresidente segundo ha recordado la intervención de la Generalitat para mantener la actividad de Campofrío en el municipio valenciano de Torrent tras los daños ocasionados por la dana en su planta, lo que permitió conservar alrededor de 350 puestos de trabajo.

Según ha explicado, una reunión mantenida hace un año con el grupo mexicano Sigma --accionista mayoritario de la compañía-- resultó "clave" para que la empresa optara por reinvertir en la Comunidad Valenciana en lugar de trasladar su producción a Burgos.