El Gobierno ve en la presunta oferta de un millón del PP a Koldo García el "mayor ataque" reciente a la democracia

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, inaugura las Jornadas Confederales de Acción Sindical de UGT, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, considera que si se demuestra que el PP ofreció un millón de euros al exasesor ministerial Koldo García a cambio de información contra el Ejecutivo, sería "el mayor ataque a la democracia" de los últimos tiempos.

Por tanto ha exigido explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tal como ya hizo en la víspera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en 'La Séptima' recogida por Europa Press, Saiz ha recriminado a los 'populares' que ahora no den credibilidad al testimonio del exasesor del exministro José Luis Ábalos porque, según ha señalado, consideraban que decía la verdad cuando "atacaba y manchaba el nombre" de Sánchez.

Desde el Gobierno exigen a Feijóo que se pronuncie, después de que García --que está cumpliendo una pena de 19 años prisión por la causa de las mascarillas-- afirmase que un abogado del PP le ofreció un millón de euros y pagar su defensa a cambio de información para acabar con el Ejecutivo de Sánchez.

"Si esto es verdad, este es el mayor ataque a la democracia sufrido en los últimos tiempos", ha indicado Saiz, exigiendo "explicaciones inmediatas" al PP, que ya ha asegurado que es "absolutamente falso". Aún así , para la Portavoz sería "un ataque brutal a la democracia" y urge a Feijóo a pronunciarse "con claridad y contundencia".

ES EL PP "DE KITCHEN"

Si se llegase a demostrar, dice la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "estaríamos ante el PP de Kitchen y de la guerra sucia contra el rival", indica en referencia al caso juzgado este verano en la Audiencia Nacional en el que está involucrado el exministro del PP, Jorge Fernández Díaz, por presuntamente espiar al extesorero de su partido Luis Bárcenas.

En la víspera, fuentes socialistas afirmaron que el partido está estudiando tomar acciones legales para que se investigue si el PP ofreció dinero a Koldo García, pero Saiz no ha aclarado si lo van a hacer. Simplemente ha asegurado que el PSOE tiene todas las opciones encima de la mesa, pero no le corresponde a ella anunciar la decisión.

Saiz también ha pedido a Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se pronuncien sobre las informaciones publicadas sobre los pagos a la defensa judicial de Koldo García a través de la empresa editora de un medio de comunicación. En ese sentido recrimina al PP que exija responsabilidades a los socialistas pero cuando se las piden a su partido "calla, en un silencio atronador", ha indicado, poniendo el foco en los fondos recibidos por ese medio de publicidad institucional de administraciones gobernadas por el PP.

Al respecto, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este viernes que el PP "nunca" ofreció dinero al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No ha hecho falta porque los jueces han investigado, muchas personas han sido procesadas, algunas ya están condenadas y siguen las investigaciones en marcha", ha manifestado Muñoz en una entrevista con 'Antena 3' recogida por Europa Press.