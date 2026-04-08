El Gobierno vuelve a negar financiación ilegal del PSOE después de que el hermano de Koldo admitiese que recogió sobres

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios tras su reunión con representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha negado que exista financiación ilegal del PSOE después de que el hermano del exasesor Koldo García, Joseba, admitiese en sede judicial que recogió sobres con dinero efectivo en la sede del partido en la calle Ferraz.

"Nada apunta a ningún tipo de financiación irregular por parte del Partido Socialista", ha señalado Saiz este miércoles en declaraciones a los medios tras su reunión con representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en el ministerio de Inclusión.

En la misma línea que viene defendiendo el PSOE en los últimos meses, ha defendido que las cuentas del partido están sometidas a controles internos "muy exhaustivos" y también a los que realiza el Tribunal de Cuentas.

La portavoz ha hecho estas declaraciones después de la declaración como testigo que Joseba García en el juicio del 'caso mascarillas' sobre las presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia que comenzó en la víspera en el Tribunal Supremo. En el banquillo de los acusados se sienta su hermano Koldo, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama.

El testigo afirmó que estuvo dos veces en Ferraz para recoger sobres de dinero en efectivo para su hermano y su mujer Patricia Uriz y relató que cuando acudía a la sede del PSOE le pedían el DNI a la entrada y después una mujer le entregaba los sobres con dinero.

La portavoz gubermanental ha insistido en que asisten al inicio del juicio con "tranquilidad" y asegura que son los primeros interesados en que la Justicia llegue hasta el final. "Con la tranquilidad de que nada apunta a ningún tipo de financiación irregular" del PSOE, ha señalado.

Finalmente, Saiz ha insistido en que es consciente de la preocupación de los ciudadanos "en una semana muy complicada" en la que además del juicio por la compra de mascarillas en el TS, también ha comenzado el juicio al 'caso Kitchen' en el que se juzga a la cúpula del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy por presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.