Gobiernos central y vasco abordan las competencias en migración y se emplazan a próximas reuniones bilaterales

Archivo - La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (dcha), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz- IREKIA - Archivo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha abordado con la ministra de Inclusión, Elma Saiz, diferentes cuestiones relacionadas con la inmigración, como la asunción de competencias por parte de la administración vasca, y se han comprometido a seguir celebrando más reuniones bilaterales en el futuro.

Así se ha pronunciado la consejera vasca en declaraciones a los periodistas después del encuentro que ha mantenido con Elma Saiz en el Ministerio de Inclusión en Madrid. "Ha sido una reunión de talante amistoso, importante para crear determinadas políticas de migración, y tanto el Ministerio como Euskadi hemos puesto pare para hacer esa colaboración más efectiva", ha defendido la consejera.

En cuanto a avanzar en las competencias relativas a migración, la consejera vasca considera "positivo" que el Gobierno central cogiera los "deberes" para seguir andando en esa dirección: "Nadie ha dicho que esto sea fácil, pero iremos andando todos los días porque lo que merecen los ciudadanos vascos es que podamos gestionarlo desde casa".

Según ha explicado, han hablado sobre la regularización extraordinaria puesta en marcha hace unos meses por el Gobierno central, apostillando que Euskadi apuesta porque este proceso sea "lo más ágil posible".

A este respecto, el Ministerio ha trasladado al Gobierno vasco datos de la Seguridad Social y se ha creado un grupo técnico para resolver las dudas que puedan surgir en el día a día: "Todavía hay personas que no tienen todavía la regularización con el 'ok' y es importante tenerla para poder trabajar".

UN PLAN PARA INTEGRAR INMIGRANTES

Del mismo modo, la consejera vasca ha explicado que han abordado el plan de inmigración que ya comentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que, según ha dicho, no se pudo hablar en la última Conferencia Sectorial.

En concreto, en esa cita multilateral se iba a abordar el papel de los diferentes Ministerios para hacer la "integración" de las personas inmigrantes.

En este contexto, la consejera vasca y la ministra han hablado de las competencias que tiene Euskadi en esta materia. El Gobierno Vasco ha reclamado reuniones interministeriales para poner encima de la mesa sus "carencias" para que estas personas también hagan esa integración.

PLAN DE MIGRACIÓN

También han hablado sobre el Plan Europeo de Migración y Asilo y la consejera vasca ha vuelto a exigir el "papel activo" de las regiones en este aspecto: "Es muy importante que no seamos un elemento pasivo, sino que también Euskadi sea elemento activo".

"Al final, Euskadi tiene mucho que hacer y hace mucho con el tema de educación, atención, vivienda, sanidad y demás, y lo que necesitamos es saber qué tenemos que hacer y, sobre todo, cuál es la proyección de futuro con este tema de los PEMAs", ha añadido.

Asimismo, ha reclamado a la ministra un "canal" para que el Gobierno informe a Euskadi anteriormente sobre los diferentes reglamentos que se van a aprobar con el PEMA.

Por último, han hablado sobre la reivindicación que ha hecho reiteradamente el lehendakari, Imanol Pradales, de poner en marcha un plan estructural migratorio. También ha defendido su papel en la Frontera Norte.

SAIZ CRITICA AL PP POR EL "PLANTÓN" EN LA CONFERENCIA SECTORIAL

Por su parte, la ministra ha criticado la "irresponsabilidad" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por no acudir a la última Conferencia Sectorial de Migraciones, frente al "ejercicio de responsabilidad" del País Vasco en estas competencias.

Sobre la solicitud del País Vasco de asumir las competencias migratorias, Saiz ha valorado como "muy positivo" que una comunidad autónoma "dé un paso adelante en un ejercicio claro de responsabilidad dentro del ámbito competencial y respetando el marco constitucional".

"En esas venimos trabajando y vamos a seguir haciéndolo a través de la cooperación y la colaboración institucional, cada administración dentro de su ámbito competencial, pero además contraponiendo este ejercicio de responsabilidad que hace Euskadi a la irresponsabilidad de comunidades gobernadas por el Partido Popular", ha apuntado.

En este sentido, ha calificado de "irresponsabilidad" que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no acudieran a la última Conferencia Sectorial de Migraciones y dieran, en sus palabras, "plantón en un ámbito tan importante como es la política migratoria".

Respecto a la reunión con la consejera Nerea Melgosa, Saiz ha explicado que se trata de un encuentro bilateral enmarcado en su compromiso con las comunidades autónomas que sí acudieron a la Conferencia Sectorial de Migraciones convocada el pasado mes de julio.

"Sí acudieron por responsabilidad y con lealtad institucional, a pesar del boicot que esa Conferencia tuvo por parte de las comunidades gobernadas por el PP, en un ejercicio claro de irresponsabilidad, lo que hizo que no se pudiera celebrar", ha recordado la ministra, que se comprometió a tener encuentros bilaterales con las seis comunidades que sí acudieron, "para abordar las cuestiones importantes que tenían objeto de esa convocatoria".

"Siempre es de agradecer que haya comunidades que, con responsabilidad, den un paso adelante. Hemos hablado del Plan de Integración que estamos trabajando desde el Gobierno, en el que sin lugar a dudas las comunidades autónomas van a tener mucho que decir", ha señalado.

En la reunión, ambas dirigentes han compartido también reflexiones sobre la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y han hablado del, a juicio de la ministra, "éxito" del procedimiento de regularización extraordinaria. "Ha sido un encuentro fructífero de colaboración y diálogo", ha afirmado.

Para la responsable de Migraciones, este proceso de regularización extraordinaria "está traduciéndose en cifras muy positivas en la afiliación en Euskadi": "En torno a 16.000 personas ya están afiliadas procedentes del proceso de regularización".