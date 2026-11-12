Golpe policial a la estafa de la alerta bancaria por SMS: 43 detenidos en Madrid y Cádiz tras ganar un millón

Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas y ha practicado dos registros en Madrid y Cádiz en una operación contra una organización criminal que estafó a 130 personas simulando ser el departamento antifraude de los bancos, consiguiendo un botín de más de un millón de euros.

La organización criminal utilizaba una aplicación de mensajería privada para el envío masivo de SMS a clientes de entidades bancarias, generalmente mayores de 65 años, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco.

En dichos SMS alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en su cuenta bancaria, indicando un teléfono o página web al que debían contactar para solventar la incidencia.

La organización engañaba a las víctimas para que no dudaran de la legitimidad de la información recibida porque el SMS parecía ser remitido por los bancos.

La Policía ha constatado que incluso llegaban a conocer los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, estafando en ocasiones más 45.000 euros a una sola víctima.

También se ha detectado casos en los que la víctima, cuando se percataba de que estaba siendo estafada, recibí mensajes intimidatorios y amenazas, aludiendo a datos personales y a sus domicilios, lo que provocaba que muchas personas no llegaran a tramitar denuncias.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales y, además, hay otras 13 personas a las que se ha tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputados, según ha informado la Policía Nacional.

Han sido esclarecidos 134 hechos delictivos, con un fraude de más de 1.140.000 euros estafados, y se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería privada. La investigación continúa abierta y no se descarta que se detengan a más miembros del entramado.