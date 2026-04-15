Gómez de Celis dice que un diputado de Vox se ha disculpado con él en privado y afea que Feijóo no condene lo ocurrido

Archivo - El secretario de Política Institucional y Formación de la CEF del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ofrece declaraciones a los medios, en la puerta del PSOE, a 7 de abril de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha dicho este miércoles que un diputado de Vox se ha disculpado por lo ocurrido en el pleno de este martes, cuando su portavoz en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, se encaró con el socialista en la mesa presidencial de la Cámara Baja. Además, ha afeado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haya condenado dicha acción.

Así lo ha asegurado en una en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, al ser interpelado por el altercado que ocurrió en el pleno que concluyó con la expulsión Sánchez García y por lo que un diputado del grupo parlamentario de Vox se ha disculpado en la mañana de este miércoles y le ha deslizado que "se siente abochornado por lo que su compañero ha hecho".

"Cuando hay cámaras delante se envalentonan", ha aseverado quien sustituyó el martes a la presidenta del Parlamento, Francina Armengol, tratando de explicar lo ocurrido, al tiempo que ha ocultado el nombre del parlamentario que se ha disculpado con él.

Por otro lado, ha recibido "con mucha tristeza" la respuesta, sin reprobar los acontecimientos, del líder 'popular' y ha pedido que, además de condenar las acciones, "no le abrieran las puertas a la violencia ideológica que conlleva la extrema derecha".

Lo considera de esta manera porque, en su opinión, en el PP se están convirtiendo en "rehenes" que no pueden reprochar algo que "es perfectamente condenable".