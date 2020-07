González Laya, sobre el fondo europeo: "A España se le pondrán deberes y nosotros querremos ponérselos a otros"

"No conozco ninguna relación en la que no haya condiciones, la cuestión es cuáles van a ser", afirma

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha subrayado este miércoles que el fondo europeo de recuperación que negocian los Veintisiete es una cuestión de responsabilidad compartida, también en sus condiciones: "A España se le pondrán deberes y nosotros también querremos ponérselos a otros", ha dicho.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, la ministra ha insistido en que para la entrega de estos fondos europeos "no va haber troika ni va a haber hombres de negro", porque no estamos en una situación como la de 2010, pero que "claro que tiene que haber condiciones" como las hay en todas las políticas europeas. "No conozco ninguna relación en la que no haya condiciones y la cuestión ahora es cuáles van a ser", ha dicho.

El Gobierno español está "muy cómodo" si se establecen como condiciones los ámbitos en los que se debe gastar el dinero: digitalización, descarbonización e inclusión porque, a su modo de ver, a eso es a lo que se han dedicado los Consejos de Ministros en los últimos meses.

"Estamos dispuestos a que se fiscalice cómo digitalizamos y cómo descarbonizamos", ha afirmado, pero dejando claro que debe hacerse con el mecanismo del semestre europeo donde se examina a todos los países. En ese punto, ha mencionado que a un país como Países Bajos --uno de los más reacios al fondo-- también se le cuestiona, por ejemplo su fiscalidad, en ese examen.

Conforme a la propuesta de la Comisión Europea, España aspira a recibir hasta 140.000 millones de euros --de ellos, 77.000 en transferencias y el resto en préstamos-- del cuantioso fondo de 750.000 millones --250.000 serían préstamos-- para ayudar a superar el impacto económico de la pandemia.

González Laya ha abundado en la tesis de que lo que está en juego en el próximo Consejo Europeo de los días 17 y 18 "no es la recuperación española solamente, sino la recuperación económica de Europa" y que hace falta una respuesta fuerte para salir de la crisis "con el mínimo dolor".

"Esto no es gastar para ayudar a otros, es invertir en común", ha resumido durante el encuentro, patrocinado por Altadis, Endesa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Suez y Telefónica.

La ministra ha explicado que para hablar con sus interlocutores tiene una lista de hechos que dejan clara la interdependencia europea, que incluye que el 60 por ciento de las exportaciones suecas van al mercado europeo, el 6 por ciento del PIB de Países Bajos procede del puerto de Rotterdam, que abastece al mercado interior europeo; Alemania vende el 60 por ciento de su producción automovilística en la UE y así una "lista muy larga".

Así comenzó este martes su conversación con su homóloga sueca, Anne Linde que, después, insistió ante los periodistas que su Gobierno desea elevar al máximo posible el peso de los préstamos en el fondo europeo. Con todo, González Laya ha afirmado que, además de las diferencias, también descubrió "punto de conexión" con la posición sueca.

La jefa de la diplomacia española recibió la semana pasada a su colega de Países Bajos y, tras ver a su colega sueca, mañana viajará a París y el viernes recibirá en Madrid al ministro polaco, unos esfuerzos que redoblan los que también está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El lunes, Sánchez estuvo en Lisboa con António Costa, hoy recibe al italiano Giuseppe Conte, ambos 'aliados' en esta negociación y la semana que viene prevé viajar a La Haya y a Estocolmo.

Para la ministra española, todos los gobiernos tienen clara "la arquitectura: que se trata de una inversión común en objetivos europeos, que el fondo debe distribuirse conforme al impacto de la pandemia, que gran parte deben ser transferencias y que tiene que haber mecanismos de control y de responsabilidad, pero ahora están "en el territorio de los detalles, que no son detalles". Los aspectos concretos de esos ejes son los que se están "peleando" ahora.

La ministra ha aprovechado una pregunta sobre las negociaciones con Reino Unido sobre la relación futura con Gibraltar para señalar que el plan de recuperación español incluirá una parte dedicada al "relanzamiento económico y social" del Campo de Gibraltar, una zona que quiere "visitar en breve". Así lo tenía previsto ya antes de la pandemia.

Con todo, no ha dado detalles de cuándo se celebrará la segunda ronda de esas conversaciones ni sobre qué aspiraciones tiene España, más allá de tener una "discusión lo más amplia posible".

