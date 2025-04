González Pons recalca que "no debe confundirse EEUU con Trump": "Sigo pensando que es un político previsible"

Evita entrar al choque con el presidente de EEUU al ser preguntado si mantiene lo que dijo en enero cuando le llamó "ogro naranja"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha recalcado este jueves que "no debe confundirse Estados Unidos" con su presidente, Donald Trump, quien, a su entender, no es un político "imprevisible" porque "está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer".

Así se ha pronunciado en una charla-coloquio en el Club Siglo XXI al ser preguntado expresamente si mantiene las manifestaciones que realizó el pasado mes de enero cuando llamó "ogro naranja" a Trump y añadió que "se ha proclamado macho alfa de una manada de gorilas".

"El presidente Trump no es un político imprevisible. Está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer", ha afirmado, para añadir que "ahora lo que cabe desear es que el vínculo atlántico se mantenga fuerte" y la UE sea capaz de "tener su posición".

Interrogado de nuevo si mantiene o no aquellas palabras sobre Trump, el eurodiputado del PP ha indicado que "no fueron unas palabras" sino que fue "un artículo escrito, una columna larga de opinión". "Creo que no solo yo sino que cualquiera pueda opinar si tenía o no tenía razón", ha apostillado.

DEFIENDE UN VÍNCULO TRANSATLÁNTICO "FUERTE"

En este sentido, el dirigente del Partido Popular ha reiterado que él sigue pensando que Trump es "un político previsible" y ha defendido de nuevo la necesidad de que el vínculo transatlántico se mantenga "fuerte".

"Creo que no debe confundirse EEUU con Trump, como espero que no se confunda España con Pedro Sánchez y, por tanto, la relación entre el pueblo español y el pueblo norteamericano históricamente ha sido muy fuerte y espero que siga siendo de profunda amistad y colaboración", ha aseverado.

Al ser preguntado cómo valora las decisiones de Estados Unidos sobre los aranceles, Pons ha indicado que "no existe una política arancelaria de la Casa Blanca sino una estrategia global de la cuál forma parte la política arancelaria". "Y entiendo que EEUU está intentando montar un nuevo orden mundial en el que la UE ni puede ni debe quedarse atrás", ha manifestado.