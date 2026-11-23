Archivo - El expresidente del Gobierno Felipe González durante el ‘In Memoriam’ a Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara organizado por el Ateneo de Madrid, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). El acto sirve como homenaje póstumo a los dirigentes - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID/BADAJOZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha respondido tirando de ironía al exministro socialista José Bono tras pedirle que recapacite su decisión de votar en blanco y apoye al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace 'pro bono' --una expresión en latín que se refiere a un trabajo sin contraprestación--. Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo", ha ironizado el exmandatario socialista en declaraciones a los medios a su llegada a unas jornadas sobre la Transición en la Universidad de Extremadura de Badajoz, donde también ha coincidido con el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Al ser preguntado por si mantiene su decisión de votar en blanco en las elecciones del 29N, González ha resaltado que él es "una persona seria, no como otros" y ha confirmado que ya ha votado, pero no dirá el qué porque este derecho "es secreto".

El expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, José Bono, apeló en un acto electoral del PSOE directamente a Felipe González y su intención de votar en blanco en las elecciones del próximo 29 de noviembre. "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", le pidió.

También ministros del núcleo duro del primer Gobierno de González, a excepción del exvicepresidente Alfonso Guerra, publicaron un manifiesto en 'El País' reclamando el voto a Pedro Sánchez para impedir la "involución" que a su juicio traería un Gobierno del PP con Vox tras el 29N. Entre los firmantes se encontraban figuras socialistas relevantes como Javier Solana, Carlos Solchaga o Narcís Serra.