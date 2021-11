El Govern prevé 800.000 euros en los Presupuestos para la consulta sobre los JJ.OO. de Invierno

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha concretado que el Govern prevé en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2022 destinar 800.000 euros para realizar una consulta sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Barcelona-Pirineos 2030, que formarán parte de la partida para deporte, que será de 70 millones de euros.

Así lo ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales celebrada en el Parlament este miércoles para presentar los presupuestos de su departamento, donde también ha concretado que este jueves el Govern aprobará la ley de acompañamiento de los Presupuestos.

La consellera ha destacado que las cuentas contemplan que su Conselleria contará con 701 millones de euros, 54 millones más que en las de 2020, y ha afirmado que no se pueden comparar entre sí, porque hay un nuevo Govern y una nueva "distribución de competencias" que han supuesto cambios sustanciales, según ella.

Vilagrà ha explicado que el Govern ha evaluado el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura entre ERC y la CUP, y ha concretado que un 31% de lo acordado "está planificado" y se desarrollará en los próximos cuatro años, por lo que ha pedido el apoyo de los 'cupaires' a las cuentas.

También ha sostenido que un 14% no tiene aún una ejecución planificada pero el Govern tiene intención de hacerlo; un 4% ya se ha completado, y "hay una pequeña parte" que no se ha podido concretar aún, según sus cifras.

"NECESITAMOS LOS PRESUPUESTOS"

"Necesitamos los Presupuestos, sino no podremos implementar la mitad de lo que nos hemos comprometido", ha insistido la consellera, que también ha asegurado que los 120.000 euros destinados al Hard Rock Entertainment World, antes conocido como BCN World, son una cuestión técnica y que el Govern no pondrá ni un euro en este proyecto.

Ha concretado que, si salen adelante las cuentas, se destinarán 4 millones de euros al plan piloto para la Renta Básica Universal, y que se implementaría el 1 de diciembre de 2022, y ha valorado que esta nueva iniciativa es "fundamental porque todo el mundo debería de tener un mínimo garantizado".

3,5 MILLONES MÁS PARA LA CCMA

Vilagrà ha destacado un incremento del 31,2% del presupuesto para el mundo local, dotado de 227,6 millones de euros, y ha concretado que 7,3 millones irán para el fondo de cooperación local y 2,1 a ayudas extraordinarias a los municipios para fenómenos meteorológicos adversos.

Ha pedido recordar que los municipios no tienen suficiente con las aportaciones de la Generalitat, por lo que ha pedido implicación al Estado, y ha criticado que se vaya "tarde" con la propuesta alternativa de cálculo de plusvalías presentada por el Gobierno central.

Sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la consellera republicana ha destacado el incremento de 3,5 millones de euros en los Presupuestos, un 1,58% más que en 2020, y ha instado a los grupos a renovar los órganos de gobierno de los medios públicos: "No se puede empezar la casa por el tejado".

DEBATE CON LOS GRUPOS

El diputado socialista Cristòfol Gimeno ha calificado de insuficiente las partidas para el mundo local y deporte, mientras que ha pedido trabajar en un "contrato-programa que establezca qué aportación económica debe tener" la CCMA.

Joan Garriga (Vox) ha sostenido que hay "mucho gasto prescindible" para gastos superfluos, como el incremento para la Conselleria de Igualdad y Feminismo, y la de Transición Ecológica.

La líder de la CUP, Dolors Sabater, ha criticado que el PSC "ridiculice" los procesos de deliberación de los 'cupaires', sobre la presentación de enmiendas a la totalidad, y ha reclamado a Vilagrà que haga un giro a la izquierda e independentista, y que en las relaciones con el Estado, se avance hacia la independencia y no a estabilizar la autonomía.

El diputado de los comuns Marc Parés ha dicho que su partido tiene "propuestas interesantes" como una nueva ley de barrios verdes, aumentar la inversión en los ferrocarriles y disminuir los de las carreteras o aumentar los psicólogos públicos.

Al comienzo de la comisión, el líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha criticado que no se han dado las 48 horas que, según él, marca el reglamento de la Cámara catalana para que los diputados puedan estudiar la documentación, por lo que cree que se vulneran sus derechos, y en su intervención ha asegurado que esta Conselleria no cuenta con fondos europeos porque "cuando hay parcelas de opacidad no se pueden obtener".

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha señalado que los Presupuestos están destinados a controlar el mundo del deporte, incrementar la propaganda, controlar los medios de comunicación y aumentar el personal para los cargos de confianza, en sus palabras, mientras que ha destacado que "no existe gasto en economía productiva".

Por parte de Junts, David Saldoni ha instado a tener en cuenta el déficit fiscal de Cataluña, que ha asegurado que está por encima de los 19.000 millones de euros, y ha augurado que estas cuentas darán cumplimiento "al 100%" del acuerdo de formación del Govern entre ERC y Junts.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha considerado que se trata de una propuesta expansiva y transformadora que hace un giro a la izquierda y que "invierte uno de cada dos euros a Educación y Salud, y tres de cada cuatro a políticas sociales, empleo y transporte público".