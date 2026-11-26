El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez junto a Carmela Silva, una de las firmantes, en un acto de campaña en Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de exsenadores del PSOE ha firmado un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez, candidato del PSOE ante las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, y han hecho un llamamiento a la participación para defender los derechos y libertades que, dicen, "tanto ha costado conquistar".

"Amigas y amigos del Senado", se define como un grupo de personas que ha representado al PSOE en la Cámara Alta y sigue compartiendo amistad y conversación y mantienen un grupo de reflexión política desde el año 2011.

El documento lo firman 44 antiguos parlamentarios, entre ellos el también exministro Joan Lerma, que ocupó la cartera de Administraciones Públicas entre 1995 y 1996, en el último Gobierno de Felipe González. Además, fue el primer presidente de la Comunidad Valenciana en democracia.

También figuran la expresidenta de Murcia María Antonia Martínez y el expresidente de La Rioja Ignacio Pérez Sáenz, así como varios exconsejeros de la Junta de Andalucía: Micaela Navarro, Felipe López, Elena Víboras y Francisco Álvarez de la Chica.

Firman además otros cargos en ejercicio como el actual director de Casa Mediterráneo y exembajador de España ante la UNESCO, Andrés Perelló, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana y la teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, entre otros.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dicen que no pueden permanecer al margen del momento político actual y quieren trasladar su "cercanía, solidaridad y apoyo" al actual líder del PSOE y candidato Pedro Sánchez.

Este respaldo de algunos cargos históricos del PSOE se produce poco después de que el expresidente del Gobierno Felipe González confirmase que ha votado en blanco en estas elecciones y que el exministro José Bono se lo reprochase.

"Sabemos que gobernar para avanzar en derechos, fortalecer los servicios públicos, defender la igualdad y ampliar las oportunidades para la mayoría social exige determinación y valentía", señalan los firmantes.

Consideran que la cita con las urnas de este 29N es "decisiva" y no se trata de una elección más porque está en juego el modelo de país y el futuro de los derechos y libertades, "que tanto esfuerzo ha costado conquistar", señalan

Enfrente, advierten, hay un Partido Popular que "cada vez más alineado" con Vox y una ultraderecha que pone en cuestión "conquistas fundamentales de la democracia".

"Somos socialistas, creemos en este proyecto y seguimos dispuestos a defenderlo. Hemos dedicado buena parte de nuestras vidas a trabajar por una democracia más fuerte, por una sociedad más justa y por un país con más derechos y libertades. No vamos a permanecer en silencio cuando todo eso está en juego", señalan.