La Guardia Civil alerta de los alquileres de verano que parecen "chollos": "Verifica siempre antes de pagar"

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MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha alertado este martes de los alquileres de verano de "última hora" que se muestran como "chollos" y con "precios imposibles", por lo que ha pedido a los ciudadanos que verifiquen "siempre antes de pagar".

A través de un mensaje en la red social 'X', la Benemérita ha advertido de no realizar "nunca" transferencias por adelantado a personas desconocidas ni tampoco hacerlo fuera de plataformas oficiales.

En este sentido, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha recordado que las vacaciones son "el caldo de cultivo perfecto" para los ciberdelitos porque los delincuentes aprovechan el aumento de la demanda de reservas de viajes y experiencias, la urgencia para reservar o la búsqueda de precios atractivos y ofertas llamativas para actuar.

Por ello, el Incibe ha hecho especial hincapié en que es crucial "aplicar medidas de prevención", además de "conocer el funcionamiento de los engaños y estafas más habituales" para poder evitarlas.

SEÑALES DE ALERTA Y CÓMO EVITAR UNA ESTAFA

Así, el Incibe ha identificado algunas de las características que tienen las ciberestafas, como por ejemplo, los precios demasiado bajos, la urgencia para decidir sin pensar, la falta de reseñas o perfiles sospechosos así como las solicitudes de pago por canales no oficiales.

El organismo también ha identificado que los errores ortográficos o de diseño de la app podrían esconder un fraude, así como los enlaces externos que redirigen a formularios donde se solicitan datos personales y bancarios para realizar un pago.

Para evitar ser víctima de una ciberestafa, los expertos del Incibe han recomendado a los usuarios verificar la autenticidad de la app, realizar descargas únicamente desde tiendas oficiales o leer reseñas y comprobar los perfiles.

También se aconseja usar medios oficiales, por ejemplo, pagar mediante plataformas de pago seguro como PayPal o con una tarjeta de prepago, así como activar la autenticación en dos pasos, consultar foros de confianza y evitar el uso de redes Wi-Fi públicas.

"La precaución y el sentido común pueden ayudarte a evitar la mayoría de las estafas a las que nos vemos expuestos en las apps vacacionales. Las ciberestafas están a la orden del día y a la espera de que cometamos cualquier tipo de imprudencia", explican desde el Incibe.