La Guardia Civil desarticula una organización criminal que estafó cerca de 200.000 euros en combustible - GUARDIA CIVIL

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas mediante la obtención fraudulenta de combustible y diverso material en las provincias de Almería, Alicante y Murcia, con un perjuicio económico de 196.000 euros.

La operación, denominada 'Motorina Blue-Eleca', se ha saldado hasta el momento con 15 personas detenidas --a los se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación de estado y fraude de identidad corporativa-- y la recuperación de 18.000 litros de gasóleo.

En este marco, la investigación permitió esclarecer que la organización operó entre julio y noviembre de 2025 mediante un sistema basado en la suplantación de identidad de empresas reales de distintas provincias españolas, entre ellas Almería, Alicante, Albacete, Badajoz y Madrid.

Los autores obtenían de forma ilícita datos corporativos de estas compañías para formalizar contratos online de tarjetas de combustible con empresas del sector de hidrocarburos y realizar pedidos de material sin abonar posteriormente las facturas correspondientes.

De este modo, las deudas recaían sobre las empresas suplantadas mientras los integrantes de la red revendían el combustible y los productos adquiridos a precios inferiores a los de mercado para obtener beneficios económicos.

En este sentido, la organización contaba con una estructura jerarquizada en la que cada miembro desempeñaba un papel específico. Por un lado, los denominados captadores se encargaban de obtener la documentación de empresas legítimas; por otro, los operadores digitales formalizaban las contrataciones fraudulentas.

EMPRESARIOS COLABORADORES

Además, empresarios colaboradores adquirían el combustible ilícito a precios aproximados de un euro por litro, mientras que transportistas utilizaban camiones, furgonetas con depósitos de gran capacidad y contenedores de hasta mil litros para maximizar la extracción y el traslado del gasóleo.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería y el Área de Investigación del Puesto Principal de Novelda de Alicante, bajo la dirección de la autoridad judicial de Vera en Almería.