La Guardia Civil despliega drones con cámaras 3D para reconstruir el accidente e investigar causas

1129317.1.260.149.20261028190123 Zona del accidente en Urda (Toledo) - JUANMA JIMENEZ - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha desplegado este martes drones para formar un escenario en 3D en la zona del accidente de tren en Urda (Toledo) con el fin de reconstruir lo ocurrido y conocer las posibles causas causas que provocaron el choque.

Según ha explicado la Guardia Civil, la labor de los especialistas de Criminalística consiste en realizar mediante drones una "nube de puntos fotográficos para formar un escenario en 3D" de la zona del accidente ferroviario.

La información recabada será utilizada para reconstruir el accidente y conocer las posibles causas del mismo, según el Instituto Armado, que ha difundido imágenes del despliegue de estos drones con grabación 3D.

Diferentes unidades de la Guardia Civil se han desplegado en la 'zona cero' del accidente en la provincia de Toledo desde primera hora de la mañana.

Además, en paralelo, agentes del Instituto Armado y miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cuando se ha producido el accidente mortal.

UN GUARDIA CIVIL, ENTRE LOS FALLECIDOS

La Guardia Civil también ha lamentado la muerte de un agente que viajaba en uno de los trenes. "Queremos expresar nuestro sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de José Manuel, guardia civil fallecido hoy en el accidente de trenes en Urda, Toledo".

En un mensaje en redes sociales, la Guardia Civil ha transmitido, además, sus condolencias a todas las víctimas y familiares del accidente, deseando una pronta recuperación de todas las personas heridas.