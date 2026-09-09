La Guardia Civil detectó el 30 de julio "pasividad" de las autoridades marroquíes: "Están permitiendo las llegadas"

Archivo - Decenas de migrantes cruzando a España desde Marruecos - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detectó el mismo 30 de julio, primer día de entradas masivas de migrantes a Ceuta, que las autoridades marroquíes se estaban desempeñando con "pasividad". "Están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza", advertía el Instituto Armado, que añadía que un día antes "sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada".

Así quedó reflejado en un documento fechado el 30 de julio a las 18.15 horas de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), según la información desclasificada por el Gobierno, consultada por Europa Press.

El Instituto Armado elaboró diferentes informes y llegó a barajar, como hipótesis de la dejación de las fuerzas de seguridad marroquíes, desde que se vieran desbordadas, a una posible represalia por la reciente visita a Argelia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

DETALLE CRONOLÓGICO

La Guardia Civil detalló cronológicamente la evolución de la crisis anotando que fue a las 12.00 horas cuando "se desborda la situación", produciéndose también llegadas cruzando el espigón fronterizo.

"A las 13.40 horas se vuelve a observar cierta proactividad de las Fuerzas de Seguridad Marroquíes (FSM), aunque no tiene impacto inmediato en la reducción de llegadas", continúa la Guardia Civil, que también comienza a tener información sobre posibles fallecidos por ahogamiento.

Según el detalle de la Guardia Civil, a las 14.00 horas del 30 de julio se estableció por primera vez "conexión por videoconferencia" con el Ministerio del Interior para "coordinar la respuesta". Entonces se barajaba la entrada de 10.000 personas y de otras 6.000 esperando en Marruecos para cruzar a España.

"Los hechos revisan extreman gravedad", apunta la Guardia Civil en sus conclusiones, aludiendo a una crisis humanitaria y que la situación "desborda los recursos ordinarios".

También valora como adecuado contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas e indica que el "problema de raíz al seguir sin existir medidas de contención" exigidas por la sentencia del Tribunal Supremo. "A lo que contribuye la pasividad de las fuerzas marroquíes", reiteró la Benemérita.

La Guardia Civil elaboró su primer análisis a las 13.20 horas del 30 de julio, donde ya mencionaba la "pasividad" de las autoridades marroquíes.

CINCO HIPÓTESIS

En el último documento del 30 de julio, la Jefatura de Información de la Guardia Civil planteaba en un correo remitido al Estado Mayor de la Benemérita hasta cinco hipótesis para explicar la "incapacidad de las autoridades marroquíes para contener" la entrada masiva en Ceuta.

Como más probable, aludía al "desbordamiento y sorpresa operativa que ha provocado que sean incapaces de contener la avalancha de candidatos" seguido, a continuación, por la "detracción" de efectivos "para el control fronterizo con motivo de la Fiesta del Trono".

En tercer lugar, la Jefatura de Inteligencia planteaba un "cambio de actitud de las fuerzas de seguridad marroquíes con los candidatos a la inmigración, evitando adoptar actitudes de represión contra los mismos en un día tan señalado" como esta fiesta.

Por otra parte, se apuntaba a la "dinamización de los candidatos (por un) actor externo" y, por último, se planteaba la posibilidad de una "connivencia de las autoridades marroquíes como reacción ante los eventos políticos recientes", citando en concreto la visita realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una semana antes a Argelia y la sentencia del Tribunal Supremo.

DUDAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN

Por su parte, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, en un correo electrónico del 30 de julio enviado a las 13.50 horas a la cadena de mando, mencionaba a la "prensa oficialista" de Marruecos para concluir, en un primer momento, que resulta "muy poco probable" que la monarquía esté utilizando la inmigración "en represalia" por la visita del presidente Pedro Sánchez a Argelia, pues consideraban estos medios "que no modifica la posición española con Marruecos ni sus intereses".

Ante ello, y unido a las interceptaciones de inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquí en los días precedentes, señalaba que "hace que resulte poco probable que la aproximación en masa" que se produjeron al Tarajal "se deba a una dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes".

En concreto, en el informe enviado recoge que las fuerzas marroquíes desde las 8.00 horas del 29 de julio hasta las 8.00 horas del 30 interceptó a 493 migrantes de los 1.109 intentos de entrada a nado producidos en Ceuta.

Sin embargo, hace hincapié en que a lo largo de esa mañana se produjo "numerosos intentos de entrada a gran escala de jóvenes magrebíes, especialmente por El Tarajal" ante "la aparente inactividad" marroquí, lo que permite que accedan a territorio nacional directamente desde la frontera, "sin tener, como en ocasiones anteriores, que recorrer a nado largas distancias".

En este contexto, la Jefatura de Información señala en el citado correo que, debido a "la idiosincrasia de Marruecos", puede resultar "difícil pensar que nada suceda sin el conocimiento la aprobación o el consentimiento del régimen, tanto para favorecer sus intereses como para que un sector social o un problema pueda perjudicar su posición o relaciones con terceros".

49.000 ENTRADAS EL 30 DE JULIO

"Dándolo por hecho, sin descartar ninguna opción, y siendo Marruecos la principal amenaza no compartida de España, no se valora como probable que en este caso concreto haya sido así y que el paso masivo de nadadores sea consentido o incentivado", concluyó.

Los últimos documentos de la Guardia Civil desclasificados por el Gobierno están fechados el 31 de julio a primeras horas de la mañana y en ellos se apunta a que confían en que las fuerzas de seguridad marroquíes "tengan una actitud proactiva una vez finalicen los actos de la Fiesta del Trono, lo que se traduciría en una menor incidencia del flujo migratorio" y se cifra en 49.000 las entradas el día anterior.