La Guardia Civil habilita oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para identificar desaparecidos

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que los familiares de primera grado de las víctimas del accidente puedan acudir e identificar a las personas desaparecidas tras el accidente ferroviario entre Urda y Los Yébenes (Toledo) que ha tenido lugar este miércoles y que deja al menos 30 personas fallecidas.

Del mismo modo, en estas dependencias se tomarán también muestras de ADN con el fin de agilizar los procesos de identificación, según han informado fuentes del Ministerio de Interior.

Las oficinas están ubicadas en las la Zona de la Guardia Civil en Madrid, en la Calle Batalla del Salado, 32; y de Andalucía en la Avenida de la Borbolla, 8 de Sevilla, así como en las Comandancias de Córdoba, en la Avenida de los Mozaharabes, y de Toledo, en la Avenida Barber, 42.

Por otra parte, según informa la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha los fallecidos están siendo trasladados al Instituto de Medicina Legal de Toledo y los heridos al Polideportivo de Urda, en el Colegio Santo Cristo.

Actualmente, todos los heridos han sido evacuados y "solamente quedan fallecidos en el lugar del accidente", confirman estas mismas fuentes. En total, en el AVE viajaban 393 pasajeros y el primer vagón está "partido". En el Iryo viajaban 147 pasajeros y el último vagón está "volcado".