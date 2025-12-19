La Guardia Civil repasa sus "50 años sirviendo en democracia": de luchar contra ETA a fortalecer unidades investigadoras - GUARDIA CIVIL

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha presidido este viernes el acto de presentación del libro 'Guardia Civil, 50 años sirviendo en democracia', que repasa el papel del Instituto Armado en la lucha contra ETA y otros hitos como la progresiva incorporación de la mujer y el fortalecimiento de unidades de investigación.

El libro ha sido coordinado por el Mando de Personal y recorre características de la Guardia Civil como su servicio de vigilancia del mar, la proyección internacional o el servicio de Seguridad de la Casa del Rey.

Mercedes González ha puesto en valor la lucha contra la delincuencia organizada y el consiguiente fortalecimiento de las unidades de investigación durante un acto en el que también ha tenido palabras de recuerdo para los 210 guardias civiles asesinados por ETA y la "multitud de familias destrozadas" por el terrorismo.