La Guardia Civil ya presta el servicio de cita previa para denuncias no urgentes en 377 puestos de 43 provincias

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha ampliado el sistema de servicio de cita previa para denuncias penales o administrativas y trámites no urgentes hasta un total de 377 puestos en 43 provincias española, entre las que se encuentran todas las localizadas en Cantabria, Segovia, Madrid y Las Palmas, además de siete nuevos que se suman a los ya habilitados en La Rioja.

En octubre de 2021 se inició el sistema en seis puestos de las comandancias de Madrid, Alicante y Almería, según ha recordado la Guardia Civil en un comunicado en el que subraya la complejidad de un proyecto que se ha ido implantando en sucesivas ampliaciones, primero a los puestos principales de dichas comandancias y algunos puestos ordinarios, y posteriormente, en julio de 2022, a 261 puestos de 43 provincias.

Este servicio de cita previa permite reservar desde la página web oficial de la Guardia Civil un turno de atención personal en las diferentes oficinas de las unidades en las que se encuentra implantado.

Desde su puesta en marcha en octubre de 2021, la Guardia Civil ha ampliado dicho servicio a 377 puestos de los alrededor de 1.900 cuarteles que hay en total en España. Además, entre los siete más que se han habilitado en La Rioja se encuentra su Oficina Móvil de Atención al Peregrino.

SABER CUÁNDO SERÁ ATENDIDO

Según ha explicado el Instituto Armado, entre las finalidades que persigue esta medida está "garantizar la previsibilidad y certidumbre para conocer cuándo y en qué momento va a ser atendido, evitando de esta manera posibles demoras, y ofrecer a las personas una mejor atención" en función de sus necesidades específicas.

Este sistema se une a los otros dos puestos en marcha por la Guardia Civil para facilitar la atención ciudadana, como la denuncia electrónica ('eDenuncia') y la cita previa de las Intervenciones de Armadas y Explosivos. Los tres ayudarán a agilizar los trámites y el tiempo empleado.

Aún así, desde el Cuerpo recuerdan que este servicio no está recomendado en aquellos casos "en los que no es conveniente posponer una denuncia", como serían delitos con violencia o intimidación; aquellos en los que el autor pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; en desapariciones, o cuando la víctima sea menor de edad no emancipado o persona con discapacidad.

También en los delitos que se estén cometiendo o se acaban de cometer; los que se produzcan en inmuebles con escalo, fractura de ventanas, puertas o paredes, entre otros, así como cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el escenario de los hechos.