Archivo - El exministro de Economía y exvicepresidente del BCE, Luis de Guindos - EQUIPO EUROPA - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Economía y exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha defendido que el verdadero ejército de Europa es el ucraniano y ha advertido del deterioro de las relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Son dos de las principales conclusiones que De Guindos dejó durante su intervención en el 'V Forum on the future of the EU', organizado por Equipo Europa y la IE School of Politics y que hasta el domingo reunirá a cerca de 800 jóvenes y a más de 85 ponentes bajo el lema European Security in a Changing World.

En el plenario de apertura acontecido el viernes, el exvicepresidente del BCE identificó tres grandes desafíos para Europa: el deterioro de la relación transatlántica, la competencia de China y, sobre todo, la fragmentación política, que considera el principal obstáculo.

A renglón seguido, defendió "a título personal" que el "verdadero ejército de Europa es hoy el ejército ucraniano" e hizo un llamado a reivindicar los valores europeos. "Hagamos Europa relevante de nuevo", reivindicó.

GONZÁLEZ LAYA CRITICA LOS ARANCELES DE TRUMP

También participó en el evento la exministra de Asuntos Exteriores y decana de la Paris School of International Affairs de Sciences Po, Arancha González Laya, quien aseveró que el 90% de los aranceles de Estados Unidos lo han pagado los propios estadounidenses impulsados por Donald Trump y que cada punto de arancel puede compensarse profundizando el mercado interior.

González Laya aprovechó su intervención para hacer un llamado a los jóvenes y que usen su "rabia" para cambiar el sistema, no para "acabar con la Unión Europea".

El director de la Agencia Espacial Española y presidente del Consejo de la ESA, Juan Carlos Cortés, anunció que España podrá poner en órbita su propia carga útil el próximo año con el lanzador Miura 5, lo que la situará entre la decena de países con esa capacidad, y avanzó que la Constelación Atlántica con Portugal tendrá una segunda fase de unos 400 millones de euros.

En la conversación sobre qué significa hoy ser europeo, la exvicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, evocó los tanques rusos en su calle en 1968 y definió la Unión como "la garantía de que ni los bolcheviques ni los fascistas volverán".

Alertó de que muchos jóvenes sienten que Europa es un lugar "para viejos y ricos" y pidió al Foro propuestas concretas para renovar la democracia: "Encended vuestros cerebros frescos, porque mi generación no lo va a inventar".

El expresidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, recordó que su país lleva años advirtiendo sobre Rusia, desde los ciberataques masivos de 2007, y situó el problema de fondo en que Europa no ha completado el mercado único, la unión de mercados de capitales ni la integración de sus redes eléctricas, y por eso está "un orden de magnitud" por detrás de Estados Unidos en inversión en inteligencia artificial.

El Foro continúa este sábado con las intervenciones de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y los eurodiputados Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz, Irene Tinagli y José Cepeda.