Hacienda asigna a C. Valenciana, Cataluña, Murcia, Aragón y La Rioja un total de 3.788 millones a cargo del 'Extra FLA'

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria en el Senado. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado este lunes asignar a la Comunidad Valenciana, Cataluña, la Región de Murcia y La Rioja un total de 3.788,25 millones de euros, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para atender la financiación del exceso de déficit de 2025.

La totalidad del citado importe se distribuirá a través del 'Tramo III Déficit' de Facilidad Financiera, el llamado 'Extra FLA', según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Las cinco comunidades afectadas por esta medida son Comunidad Valenciana, con 1.904,25 millones de euros; además de Cataluña, con 1.248,75 millones; Región de Murcia, con 526,5 millones de euros; Aragón, con 87 millones; y La Rioja, con 21,75 millones de euros.

Hacienda ha aclarado que los 1.904,25 millones de euros que recibirá la Comunidad Valenciana del 'Extra FLA' se suman al conjunto de medidas que el Gobierno ha aprobado este mismo año y en ejercicios anteriores "dirigidas a mitigar los perjuicios causados por la dana".

En el último, el Gobierno asignó 1.300 millones de euros a la Generalitat para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la dana.

De esta forma, esta comunidad fue en 2025 el territorio que más recursos recibió de este fondo, con más de 10.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

El Gobierno ha señalado que la financiación otorgada por este acuerdo sobre el 'Extra FLA' se realiza en unas "condiciones financieras favorables" que contribuyen a dotar de "mayor liquidez y a reducir los costes" de las comunidades autónomas beneficiadas, "favoreciendo su sostenibilidad financiera".

De esta manera, los recursos totales asignados hasta el momento por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2026 ascienden a a 22.468 millones de euros.

DISTRIBUCIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE 2026

En la misma reunión de la Comisión Delegada, el Gobierno ha acordado asignar a las comunidades autónomas para el tercer trimestre de 2026 un total de 6.372,8 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, en concreto al compartimento Facilidad Financiera.

Las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana solicitaron su adhesión al Fondo de Financiación a CCAA en 2026.

En este acuerdo no se incluye asignación para Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, dado que no han solicitado financiación con cargo al Fondo de Financiación a CCAA de 2026.