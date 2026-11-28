Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso que surja de las elecciones generales de este domingo, que se constituirá el próximo 23 de diciembre, heredará cinco leyes procedentes de distintos parlamentos autonómicos, una reforma estatutaria y siete Iniciativas Legislativas Populares (ILP) impulsadas por la ciudadanía. Entre los 'deberes' pendientes de las Cortes figuran también la renovación de la figura del Defensor del Pueblo, cuyo mandato concluyó el pasado día 18, y cuatro vacantes del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado.

Con la disolución de las Cortes Generales, de todas las propuestas que estaban tramitándose en el Congreso sólo sobreviven aquellas cuyo autor no es el Congreso sino los Parlamentos autonómicos así como las ILP, que son iniciativas ciudadanas que proponen la creación, modificación o derogación de una ley.

Así, la nueva Cámara Baja tendrá 'en cartera' la tramitación de cinco textos remitidos por las autonomías: dos del Parlamento de las Islas Baleares; uno del Parlamento de Cataluña, otro de la las Cortes Valencianas y un quinto de la Junta General del Principado de Asturias.

BALEARES, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA Y ASTURIAS

En concreto, una de las procedentes de Baleares reclama la cogestión de sus aeropuertos, una iniciativa que el Gobierno comenzó vetando con el argumento de que supondría una reducción de los ingresos de Aena que tendrían que ser compensados pero que luego acabó rectificando ante la presión de Més per Mallorca y de la propia presidenta del Congreso y ahora candidata de PSOE balear, Francina Armengol.

La segunda de las iniciativas autonómicas exige modificar el artículo 57 de la Ley de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia con el objetivo de impedir que personas condenadas por delitos de acoso a menores puedan acceder o continuar ejerciendo profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con ellos.

De su lado, el Parlamento catalán envió a la Cámara Baja una proposición de ley para reformar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades irreversibles, mientras las Cortes Valencianas remitieron otra iniciativa de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución para la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano.

La última propuesta autonómica parte de la Junta General del Principado de Asturias, que envió en 2014 su reforma de la Constitución para flexibilizar las condiciones para las ILP y los referéndums. Sin embargo, desde entonces la iniciativa ha sufrido un letargo institucional y ha ido pasando de legislatura a legislatura.

REFORMA DE ESTATUTO DE LA RIOJA

Entre las tareas pendientes de la próxima Cámara figura también la reforma del Estatuto de La Rioja, que volverán a la casilla de salida con la disolución anticipada de las Cortes Generales. Esta reforma, que el Parlamento regional aprobó en 2019, no ha sido aún debatida por el Congreso.

Y es que el Parlamento de esa comunidad tenía pendiente comunicar al Congreso la designación de la delegación de un máximo de tres representantes que debe defender la reforma ante el Pleno de la Cámara. En legislaturas anteriores se llegó a tomar en consideración y se avanzó en comisión pero las distintas convocatorias electorales han impedido que se haya concluido su tramitación.

También estaba en tramitación la pasada legislatura la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que salió de Toledo pactado por PSOE y PP, pero el acuerdo naufragó en el Congreso y finalmente las Cortes regionales decidieron retirarla.

ILP SOBRE DIVERSOS ASUNTOS

El próximo Congreso deberá tramitar, además, siete iniciativas impulsadas por la sociedad civil para legislar en contra del acoso escolar y en favor de la prevención del suicidio infanto juvenil, en defensa de la transparencia y de los denunciantes y en pro de la desmercantilizacón habitacional protegida en zonas tensionadas.

Asimismo, otras ILP abogan por regular la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, por establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la protección de la Seguridad Social, por aumentar los ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y por regular la participación en el coste de las prestaciones y servicios a las personas beneficiarias de ayudas a la dependencia.

Otro de los asuntos que deberán atender las Cortes Generales que surjan de los comicios de este domingo es la renovación del Defensor del Pueblo, puesto que su titular durante los últimos cinco años, Ángel Gabilondo, acabó su mandato el pasado 18 de noviembre.

La hasta ahora adjunta primera de la institución, Teresa Jiménez-Becerril, es desde ese día la nueva Defensora del Pueblo en funciones, tal y como establece la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.

Igualmente, en el Senado están pendientes de renovación cuatro plazas del Tribunal Constitucional, incluyendo la del presidente, Cándido Conde Pumpido. En ambos casos se exigen mayorías reforzadas, lo que hasta ahora implicaba un acuerdo entre socialistas y 'populares'.