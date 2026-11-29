MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los colegios electorales abrirán a las 9.00 horas de este domingo 29 de noviembre para las elecciones generales en las que se elegirá a los diputados y senadores de la próxima legislatura.

La apertura es a las 9.00 en todo el país, en hora local. En Canarias, por tanto, se podrá votar desde las nueve de la mañana en las islas, cuando en la Península serán las diez.

QUÉ OCURRE ANTES DE QUE EMPIECE LA VOTACIÓN

Los preparativos en los colegios electorales empiezan a las 8.00 horas, una hora antes de que se pueda votar. A esa hora deben acudir al local que les corresponda el presidente de cada mesa, los dos vocales y sus respectivos suplentes.

Antes de recibir a los primeros votantes, se constituyen las mesas y se comprueba que haya una urna para cada elección y suficientes sobres y papeletas. A las 9.00 horas comienza la votación.

QUÉ DOCUMENTOS PUEDES LLEVAR PARA VOTAR

Antes de salir de casa, conviene comprobar qué colegio y qué mesa electoral te corresponden y llevar un documento con el que puedas identificarte ante la mesa.

Además del DNI físico, se podrá utilizar el DNI digital a través de la aplicación MiDNI. También se admite el pasaporte o el permiso de conducir, ambos con fotografía.

Si tienes el DNI en trámite, el resguardo no sirve para identificarte en la mesa porque no lleva fotografía. En ese caso, puedes utilizar el pasaporte o el permiso de conducir con foto.