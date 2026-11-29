Archivo - Una persona ejerce su derecho a voto durante las elecciones generales, en el colegio Colegio Cristo Rey, a 23 de julio de 2023, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los colegios electorales cerrarán a las 20.00 horas de este domingo 29 de noviembre, hora local. Una vez que termine la votación en cada mesa, comenzará el recuento de los votos al Congreso y al Senado de las elecciones generales del 29N.

¿PUEDO VOTAR SI ESTOY EN LA COLA A LAS 20.00?

A las ocho de la tarde, el presidente de cada mesa anunciará el fin de la votación. Si a esa hora estás dentro del colegio electoral o esperando en el acceso, podrás votar aunque tu turno llegue después de las 20.00. Quienes lleguen después del aviso ya no podrán incorporarse a la cola para votar.

El horario puede ampliarse en una mesa concreta si la votación se ha interrumpido por falta de papeletas de alguna candidatura. En ese caso, la votación se prolongará el mismo tiempo que haya durado la interrupción.

QUÉ PASA DESPUÉS DEL CIERRE DE LOS COLEGIOS ELECTORALES

Cuando hayan votado las últimas personas que estaban esperando, el presidente de la mesa introducirá en las urnas los sobres del voto por correo, tras comprobar que cumplen los requisitos. A continuación, votarán los miembros de la mesa y los interventores.

Una vez terminada la votación, comenzará el escrutinio en cada mesa. Primero se contarán las papeletas del Congreso de los Diputados y después las del Senado.

Al acabar el recuento, cada mesa hará público su resultado y lo recogerá en un acta. El Ministerio del Interior difundirá durante la noche electoral los resultados provisionales a medida que reciba y centralice los datos de las mesas.